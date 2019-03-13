Политика

«Курчатовский институт» разрабатывает мощнейшую нейтронную установкуАргументы и Факты вчера в 18:09

Глава исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на встрече во вторник с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что к концу текущего года наша страна может стать обладательницей одной из самых мощных в мире нейтронных исследовательских установок.
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Михаил Ковальчук
Мы планомерно двигаемся дальше, идет каждодневная работа, и к концу года, если все нормально, то мы должны завершить выход на все параметры, которые запланированы к концу года. И Россия будет обладать одной из самых мощных в мире нейтронных исследовательских установок.
— Михаил Ковальчук, физикТК Звезда 01:01

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Физик
Советский и российский физик, специалист в области рентгеноструктурного анализа. Член-корреспондент РАН с 2000 года. Директор Института кристаллографии РАН в 1998-2013 годах, директор НИЦ «Курчатовский институт» в 2005-2015 годах, президент Курчатовского института с декабря 2015 года. Президент Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Декан физического факультета СПбГУ. Был бессменным учёным секретарём Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию в 2001-2012 годах, после его преобразования в Совет при Президенте РФ по науке и образованию в 2012 году - член президиума. Ведущий научно-популярной телепрограммы «Истории из будущего». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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