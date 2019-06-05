Футбол
Курбан Бердыев ушел из «Рубина»Российская газета 09:13
Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева. Такое решение специалист принял после встречи с руководством клуба. Уход Бердыева не стал сюрпризом.
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Происшествия
Представитель опроверг смерть Бари Алибасова
Обновлено в 16:42
Футбол
РПЛ назвала болельщиков «Краснодара» лучшими
Обновлено в 14:10
Религия
Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня
Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Общество
Четверть россиян предпочли ходить в магазин со своим пакетом
Четверть россиян предпочли повторно использовать пластиковые пакеты, 41 процент это делают иногда, а 32 процента всегда берут новые пакеты.
Обновлено в 07:32
Общество
Школьники напишут ЕГЭ по иностранным языкам и физике
Единый государственный экзамен по физике и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам сдают выпускники российских школ в среду.
Обновлено в 02:04
Политика
Порошенко потребовал от Зеленского объяснений
Бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского
Обновлено в 16:16
Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь
Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено в 08:44
Футбол
Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран
Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель.
Обновлено в 14:28
Футбол
Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций
Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено в 16:41
Политика
Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины
Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Обновлено в 14:35
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Общество
Кинокомпания готова обсудить с BadComedian условия мирового соглашения
Финансирование от Минкультуры Ранее представитель Министерства культуры РФ сообщила, что ведомство не собирается поддерживать кинокомпанию Kinodanz в судебном процессе против видеоблогера BadComedian.
Обновлено в 14:42
Политика
Лавров рассказал об общих интересах у России и США
Россия и США имеют общий интерес в вопросе борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 17:26
Баскетбол
Баскетбол. ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии Единой лиги
Второй матч противостояния состоится в пятницу, 7 июня и пройдет также на паркете московской команды.
Обновлено в 14:30
Политика
Лидеры стран Запада почтили память погибших при высадке в Нормандии
Лидеры западных стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, почтили в среду в Портсмуте память солдат, погибших 6 июня 1944 года при высадке союзников в Нормандии.
Обновлено в 09:46
Космос
Получен первый прямой снимок далекой системы молодых экзопланет
Обновлено вчера в 02:59
Армия и оружие
Опубликовано фото новейшего российского военного вертолёта Ка-65
В сети появилось фото перспективного палубного вертолета «Минога» В сети интернет опубликованы фотографии нового вертолета Ка-65 «Минога».
Обновлено в 07:40
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24
Здоровье
Какие меры помогут волгоградцам после укусов осы или шершня
Обычно укусы пчел, ос или шмелей не опасны для человека, но в 2% случаев могут вызвать аллергическую реакцию с летальным исходом.
Обновлено в 14:00
Энергетика
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Авто
Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины
Как сообщают надежные источники, кооперация между General Motors и Michelin начала приносить свои плоды, поскольку компании в рамках своего сотрудничества достигли определенного прогресса в разработке.
Обновлено в 14:45
Авто
Great Wall открыла в Тульской области новый автозавод Haval
Сегодня, 5 мая, китайская компания Great Wall открыла в Тульской области на территории Индустриального парка «Узловая» новый автозавод по производству машин марки Haval.
Обновлено в 11:00
Происшествия
За неделю в Ленобласти от клещей пострадали 829 человек
За неделю в Ленобласти от клещей пострадали 829 человек, в том числе 145 детей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Ленобласти.
Обновлено в 13:46
Происшествия
На юге Москвы загорелось складское здание
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии
Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:16
Происшествия
Подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка полицейских уволили
Полицейских, подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего ребенка в Киевской области, уволили со службы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Игры
17 свежих концептов Beyond Good & Evil 2
Хоть Beyond Good & Evil 2 не привезут на Е3 2019, создатели амбициозного сиквела сегодня провели сорокаминутную трансляцию, в рамках которой в основном рассказывали о мире игры и его жителях.
Обновлено в 13:13
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55