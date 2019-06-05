Футбол
Курбан Бердыев ушел из «Рубина»Российская газета 09:13
Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева. Такое решение специалист принял после встречи с руководством клуба. Уход Бердыева не стал сюрпризом.
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Почему Бердыев ушёл из «Рубина»: как шли переговоры, в чем разногласия и кто его заменит
Спорт БИЗНЕС Online08:15
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
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