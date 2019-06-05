Футбол

Курбан Бердыев ушел из «Рубина»Российская газета 09:13

Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева. Такое решение специалист принял после встречи с руководством клуба. Уход Бердыева не стал сюрпризом.
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Почему Бердыев ушёл из «Рубина»: как шли переговоры, в чем разногласия и кто его заменит

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Источник: «Рубин» отправил Бердыева в отставку

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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
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Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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