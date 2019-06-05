Футбол

Курбан Бердыев ушел из «Рубина»Российская газета 09:13

Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева. Такое решение специалист принял после встречи с руководством клуба. Уход Бердыева не стал сюрпризом.
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СМИ: Роман Шаронов возглавит «Рубин»

Советский спорт13:45

«Рубин» и Казань наш дом». Какими были два года Бердыева в клубе

Спорт БИЗНЕС Online13:13

Источник: «Рубин» отправил Бердыева в отставку

Sport.ru06:00

Казанский Кремль опроверг отставку главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева

Татар-информ08:54

Бердыев не стал комментировать уход из «Рубина»

Спорт-Экспресс10:27

Бердыев действительно уходит из «Рубина». Что нужно знать об этом

Sport24.ru06:15

Власти Татарстана пока не подтверждают отставку Бердыева

РИА Новости09:00
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Политика

Российский сухогруз занесло в воды Украины

Обновлено в 14:05
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено в 14:22
Авто

BMW обнародовала рублевые цены на новую M8

Компания BMW озвучила рублевые цены «заряженных» купе и кабриолетов M8 нового поколения.
Обновлено в 08:16
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Обновлено в 12:59
Здоровье

В Кузбассе стали втрое реже травиться алкоголем

В Кузбассе за пять лет число отравлений алкоголем сократилось почти втрое, сообщила пресс-служба областного департамента здравоохранения со ссылкой на главного кузбасского нарколога Андрея Лопатина.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Экономика

МВФ оценил потери мирового ВВП от торговой войны США и Китая

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предупреждают, что мировой ВВП может потерять до 0,3% к 2020 года вследствие торгового противостояния между Соединенными Штатами и Китаем, следует из доклада МВФ к встрече финансовой «двадцатки» в Японии 8—9 июня.
Обновлено в 11:44
Общество

Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии

Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Алена Водонаева объяснила, почему после развода с мужем забирает из его квартиры мебель

Алена Водонаева объяснила, почему после развода забрала у мужа мебель Алена также добавила, что не хочет унижать Алексея, оставляя ему мебель.
Обновлено в 04:22
Общество

Супруги Трамп дали торжественный ужин в Лондоне

Во вторник вечером в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне чета Трамп устроила торжественный ужин, самым почетным гостем на котором стал принц Чарльз.
Обновлено в 01:27
Политика

Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно

Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.
Обновлено в 13:11
Авто

Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 10:46
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Обновлено в 12:36
Политика

Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы

Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
Политика

Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине

Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Футбол

Дзюба встал на ворота на тренировке сборной России

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба встал на ворота на тренировке в Новогорске.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Названа причина крушения самолета Качиньского

В Следственном комитете России заявили, что результаты осмотра обломков упавшего лайнера польского президента Леха Качиньского свидетельствуют об ошибке экипажа.
Обновлено в 13:37
Игры

В GOG вышло дополнение Hellfire для первой Diablo — бесплатно!

В марте в GOG появилась оригинальная Diablo, причём с двумя режимами — классическим и современным.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Украина решила создать новую базу ВМС

Власти Украины планируют создать новую базу ВМС. Об этом сообщает газета "Думская".
Обновлено в 11:20
Политика

Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Здоровье

Серпуховские врачи приняли роды у пациентки с редчайшей патологией

Обновлено в 03:29
Политика

Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в «банальном плагиате»

Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность», — написал Цеголко в своём Facebook.
Обновлено в 11:44
Политика

МВД предложило проверять сведения в загранпаспортах россиян

Министерство внутренних дел РФ предложило внести поправки в законодательство, позволяющие ведомству проверять сведения, указанные в заграничных паспортах граждан и устанавливать порядок признания этих документов недействительными, сообщает в среду ТАСС.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова официально подтвердила беременность от Тимати

Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.
Обновлено в 08:39
Политика

Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными

Обновлено в 08:10
Кино

Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» вышел в прокат

Новый фильм из серии "Людей Икс" про Темного Феникса вышел в прокат, информирует портал Sibnet-Новости.
Обновлено в 12:21
Кино

Вышел трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом

Обновлено в 03:51
Общество

Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе

На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
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Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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