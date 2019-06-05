Футбол
Курбан Бердыев ушел из «Рубина»Российская газета 09:13
Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева. Такое решение специалист принял после встречи с руководством клуба. Уход Бердыева не стал сюрпризом.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Политика
Российский сухогруз занесло в воды Украины
Обновлено в 14:05
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено в 14:22
Авто
BMW обнародовала рублевые цены на новую M8
Компания BMW озвучила рублевые цены «заряженных» купе и кабриолетов M8 нового поколения.
Обновлено в 08:16
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Здоровье
В Кузбассе стали втрое реже травиться алкоголем
В Кузбассе за пять лет число отравлений алкоголем сократилось почти втрое, сообщила пресс-служба областного департамента здравоохранения со ссылкой на главного кузбасского нарколога Андрея Лопатина.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Экономика
МВФ оценил потери мирового ВВП от торговой войны США и Китая
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предупреждают, что мировой ВВП может потерять до 0,3% к 2020 года вследствие торгового противостояния между Соединенными Штатами и Китаем, следует из доклада МВФ к встрече финансовой «двадцатки» в Японии 8—9 июня.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Алена Водонаева объяснила, почему после развода с мужем забирает из его квартиры мебель
Алена Водонаева объяснила, почему после развода забрала у мужа мебель Алена также добавила, что не хочет унижать Алексея, оставляя ему мебель.
Обновлено в 04:22
Общество
Супруги Трамп дали торжественный ужин в Лондоне
Во вторник вечером в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне чета Трамп устроила торжественный ужин, самым почетным гостем на котором стал принц Чарльз.
Обновлено в 01:27
Политика
Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно
Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.
Обновлено в 13:11
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 10:46
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Обновлено в 12:36
Политика
Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы
Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
Политика
Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине
Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Футбол
Дзюба встал на ворота на тренировке сборной России
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба встал на ворота на тренировке в Новогорске.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Названа причина крушения самолета Качиньского
В Следственном комитете России заявили, что результаты осмотра обломков упавшего лайнера польского президента Леха Качиньского свидетельствуют об ошибке экипажа.
Обновлено в 13:37
Игры
В GOG вышло дополнение Hellfire для первой Diablo — бесплатно!
В марте в GOG появилась оригинальная Diablo, причём с двумя режимами — классическим и современным.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Украина решила создать новую базу ВМС
Власти Украины планируют создать новую базу ВМС. Об этом сообщает газета "Думская".
Обновлено в 11:20
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Политика
Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в «банальном плагиате»
Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность», — написал Цеголко в своём Facebook.
Обновлено в 11:44
Политика
МВД предложило проверять сведения в загранпаспортах россиян
Министерство внутренних дел РФ предложило внести поправки в законодательство, позволяющие ведомству проверять сведения, указанные в заграничных паспортах граждан и устанавливать порядок признания этих документов недействительными, сообщает в среду ТАСС.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова официально подтвердила беременность от Тимати
Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.
Обновлено в 08:39
Политика
Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными
Обновлено в 08:10
Кино
Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» вышел в прокат
Новый фильм из серии "Людей Икс" про Темного Феникса вышел в прокат, информирует портал Sibnet-Новости.
Обновлено в 12:21
Кино
Вышел трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом
Обновлено в 03:51
Общество
Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе
На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41