Футбол

Курбан Бердыев ушел из «Рубина»Российская газета 09:13

Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева. Такое решение специалист принял после встречи с руководством клуба. Уход Бердыева не стал сюрпризом.
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Источник: Бердыев соглашался на понижение зарплаты с € 3 млн в год до € 300 тыс

Чемпионат14:55

«Рубин» и Казань – наш дом». Какими были два года Бердыева в клубе

Спорт БИЗНЕС Online13:13

Бердыев действительно уходит из «Рубина». Что нужно знать об этом

Sport24.ru06:15

«Ну и что теперь скажут те, кто вывешивал флаги «Давайте вернем Бердыева»?»

Советский спорт09:36

Бердыев не стал комментировать уход из «Рубина»

Спорт-Экспресс10:27

Казанский Кремль опроверг отставку главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева

Татар-информ08:54

Источник: «Рубин» отправил Бердыева в отставку

Sport.ru06:00
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Экономика

Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе

Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.
Обновлено в 10:45
Футбол

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Обновлено в 16:58
Происшествия

Представитель опроверг смерть Бари Алибасова

Обновлено в 16:42
Политика

В Дании состоятся парламентские выборы

Выборы в Фолькетинг (однопалатный парламент Дании) пройдут в среду в национальный праздник - День конституции - в скандинавском королевстве.
Обновлено вчера в 17:03
Общество

В Петербурге открывается бордель с куклами

Dolls Hotel – досуговый центр, включающий в себя первый отель с возможностью аренды секс-кукол, сервис по доставке adult-развлечений на мероприятия и вечеринки, продажа секс-кукол, VR-adult технологии и все новейшие решения в области развлечений 18+, а также полный комплекс обучения и обслуживания как физических, так и юридических лиц в тематике adult-рынка.
Обновлено в 07:24
Экономика

Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
Обновлено в 13:00
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Культура

Памятник Пушкину открыли в аэропорту Шереметьево

Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Экс-жена Меладзе рассказала, что их дочери не общаются с Джанабаевой

Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказала, как тяжело ей дался развод с мужем.
Обновлено в 13:03
Политика

ООН эвакуирует часть персонала из Судана

В среду Великобритания объявила о решении отозвать часть персонала своего посольства в Хартуме и призвали находящихся в стране британских подданных к бдительности в связи с обострением обстановки в суданской столице.
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати

Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.
Обновлено в 09:36
Футбол

Президент Бразилии поддержал Неймара, обвинённого в изнасиловании

Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил поддержку нападающему «ПСЖ» и бразильской национальной команды Неймару, который ранее был обвинён в изнасиловании.
Обновлено в 15:30
Общество

Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Хиряк в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о работе по устранению последствий катастрофы в 1986 году.
Обновлено в 11:48
Наука

Радиоуглеродный анализ помог распознать современную подделку картины XIX века

Радиоуглеродный анализ помог доказать, что картина, якобы написанная в середине XIX века, на самом деле является подделкой конца XX века.
Обновлено вчера в 05:30
Общество

Студенты одного из вузов Владивостока и их родственники смогут летать в другие страны со скидкой

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве Владивостокского государственного университета (ВГУЭС), представительства авиакомпании Korean Air во Владивостоке и агентства путешествий «Приморский клуб» подписали ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева и региональный менеджер Korean Air Людмила Ткаченко.
Обновлено в 13:15
Общество

На базе ТД «Профнастил» 8 июня пройдёт акция «Удачная суббота»

Первую удачную субботу решено провести 8 июня.
Обновлено в 17:31
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

Обновлено вчера в 14:24
Политика

Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие

ВМС США испытали электромагнитную пушку

ВМС США провели испытания электромагнитной пушки.
Обновлено в 15:45
Общество

В Забайкалье школьниц перед ЕГЭ обыскали под юбками

Обновлено в 13:03
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Шоу-бизнес

Певица Нюша впервые показала дочь

Российская исполнительница Нюша впервые показала свою дочь. Девушка выложила в Instagram снимок с совместной прогулки с певицей Ханной.
Обновлено в 19:47
Политика

В Воронеже установили «надгробие Путину»

В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Футбол

Лионель Месси: «Стать чемпионом мира - самая большая мечта, которую мне еще предстоит осуществить»

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси продолжает надеяться, что сможет стать чемпионом мира.
Обновлено в 19:30
Энергетика

Запасы нефти в США выросли за неделю, падение Brent и WTI ускорилось

В США за неделю, завершившуюся 31 мая, неожиданно выросли коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв).
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Бузову застрахуют на пять миллионов рублей для нового шоу

Обновлено в 20:03
Происшествия

Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:48
Путешествия

Могу себе позволить? 5 мифов об отпуске на яхте

Обновлено в 07:38
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Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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