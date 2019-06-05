Футбол

Курбан Бердыев ушел из «Рубина»Российская газета 09:13

Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева. Такое решение специалист принял после встречи с руководством клуба. Уход Бердыева не стал сюрпризом.
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Власти Татарстана пока не подтверждают отставку Бердыева

РИА Новости09:00

Казанский Кремль опроверг отставку главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева

Татар-информ08:54

Почему Бердыев ушёл из «Рубина»: как шли переговоры, в чем разногласия и кто его заменит

Спорт БИЗНЕС Online08:15

Курбан Бердыев покидает «Рубин»

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Бердыев не стал комментировать уход из «Рубина»

Спорт-Экспресс10:27

«Ну и что теперь скажут те, кто вывешивал флаги «Давайте вернем Бердыева»?»

Советский спорт09:36

Источник: «Рубин» отправил Бердыева в отставку

Sport.ru06:00
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Политика

МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в России

Российский сотовый оператор МТС и китайский производитель оборудования Huawei подписали соглашение о развитии технологий 5G в России.
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В ЛНР суд вынес приговор диверсантам, причастным к терактам в Донбассе

Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики вынес приговор 16 диверсантам, причастным к терактам в Донбассе и убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, сообщил журналистам заместитель начальника отдела Генпрокуратуры ЛНР Дмитрий Солонина.
Обновлено в 10:52
Футбол

Выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели предъявлен штраф

Американская модель и актриса Кинси Волански, прославившаяся своим прорывом на поле в финале Лиги чемпионов между "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпулем" (0:2), будет оштрафована, передает "Советский спорт".
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Происшествия

В Махачкале загорелась крыша онкологического центра

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Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

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Представлен концепт V-образного авиалайнера

Нидерландские разработчики представили экзотический концепт авиалайнера будущего.
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Политика

Супрун ответила на «оскорбительную» шутку Зеленского

Супрун подчеркнула, что еще не знакома с президентом Украины. Ранее Супрун рассказала о планах на будущее в случае отставки.
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Экономика

Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики

В апреле прогноз роста российского ВВП на 2019 год эксперты организации понизили с 1,5 до 1,4%. Причиной этого во Всемирном банке называли низкие цены на нефть по всему миру.
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Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Авто

Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения

Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
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Авто

Названа стоимость кроссовера Haval F7 российской сборки

Китайский кроссовер Haval F7, производство которого началось на заводе компании, расположенном в индустриальном парке «Узловая» под Тулой, будет предлагаться российскими дилерами по цене от 1 449 000 рублей.
Обновлено в 06:00
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

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Интернет

Эксперты нашли новую опасную уязвимость в Windows

Под угрозу попали некоторые версии Windows 10. Эксперты присвоили уязвимости код CVE-2019-9510, пишет Lenta.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»

Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
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Дочке любовницы Степана Меньщикова сделали ДНК-тест

Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Украина решила создать новую базу ВМС

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Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии

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АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения

По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
Обновлено вчера в 10:07
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В квартире вице-мэра российского города нашли бордель

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Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа избавляется от женщин старше 50 лет.
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СКА подписал контракт с Кагарлицким

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ФСИН может организовать поездку Калви на ПМЭФ

Представители ФСИН России сообщили, что ведомство может организовать поездку Майкла Калви на Петербургский международный экономический форум, который пройдет в период с 6 по 8 июня в Северной столице.
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Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин

Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.
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Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России

Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
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Сбой произошел в ГИБДД по всей России

Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
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В Дагестане под весом автомобилей рухнул мост

Находившийся в аварийном состоянии мост рухнул в Цунтинском районе Дагестана, отправив в реку Хзанор четыре автомобиля, чьи владельцы в тот момент находились в мечети.
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«Пари Сен-Жермен» объявил об уходе вратаря Буффона

Чемпион мира по футболу итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покинул французский клуб "Пари Сен-Жермен".
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Тяжелобольная участница шоу Елены Малышевой уличила телевизионщиков во лжи

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Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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