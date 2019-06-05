Футбол
Курбан Бердыев ушел из «Рубина»Российская газета 09:13
Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева. Такое решение специалист принял после встречи с руководством клуба. Уход Бердыева не стал сюрпризом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Почему Бердыев ушёл из «Рубина»: как шли переговоры, в чем разногласия и кто его заменит
Спорт БИЗНЕС Online08:15
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:54, Ашберн
Политика
МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в России
Российский сотовый оператор МТС и китайский производитель оборудования Huawei подписали соглашение о развитии технологий 5G в России.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
В ЛНР суд вынес приговор диверсантам, причастным к терактам в Донбассе
Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики вынес приговор 16 диверсантам, причастным к терактам в Донбассе и убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, сообщил журналистам заместитель начальника отдела Генпрокуратуры ЛНР Дмитрий Солонина.
Обновлено в 10:52
Футбол
Выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели предъявлен штраф
Американская модель и актриса Кинси Волански, прославившаяся своим прорывом на поле в финале Лиги чемпионов между "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпулем" (0:2), будет оштрафована, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Махачкале загорелась крыша онкологического центра
Возгорание произошло на крыше онкологического центра в Махачкале, жертв и пострадавших нет, сообщает региональное ГУМЧС.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Наука
Представлен концепт V-образного авиалайнера
Нидерландские разработчики представили экзотический концепт авиалайнера будущего.
Обновлено в 04:29
Политика
Супрун ответила на «оскорбительную» шутку Зеленского
Супрун подчеркнула, что еще не знакома с президентом Украины. Ранее Супрун рассказала о планах на будущее в случае отставки.
Обновлено в 10:01
Экономика
Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики
В апреле прогноз роста российского ВВП на 2019 год эксперты организации понизили с 1,5 до 1,4%. Причиной этого во Всемирном банке называли низкие цены на нефть по всему миру.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Авто
Названа стоимость кроссовера Haval F7 российской сборки
Китайский кроссовер Haval F7, производство которого началось на заводе компании, расположенном в индустриальном парке «Узловая» под Тулой, будет предлагаться российскими дилерами по цене от 1 449 000 рублей.
Обновлено в 06:00
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Обновлено в 06:18
Интернет
Эксперты нашли новую опасную уязвимость в Windows
Под угрозу попали некоторые версии Windows 10. Эксперты присвоили уязвимости код CVE-2019-9510, пишет Lenta.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»
Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Дочке любовницы Степана Меньщикова сделали ДНК-тест
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Украина решила создать новую базу ВМС
Обновлено в 11:20
Авто
АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения
По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
В квартире вице-мэра российского города нашли бордель
Обновлено в 07:47
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа избавляется от женщин старше 50 лет.
Обновлено в 10:31
Хоккей
СКА подписал контракт с Кагарлицким
Обновлено в 11:18
Происшествия
ФСИН может организовать поездку Калви на ПМЭФ
Представители ФСИН России сообщили, что ведомство может организовать поездку Майкла Калви на Петербургский международный экономический форум, который пройдет в период с 6 по 8 июня в Северной столице.
Обновлено в 07:52
Наука
Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин
Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.
Обновлено вчера в 08:03
Политика
Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России
Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Сбой произошел в ГИБДД по всей России
Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Дагестане под весом автомобилей рухнул мост
Находившийся в аварийном состоянии мост рухнул в Цунтинском районе Дагестана, отправив в реку Хзанор четыре автомобиля, чьи владельцы в тот момент находились в мечети.
Обновлено в 07:19
Футбол
«Пари Сен-Жермен» объявил об уходе вратаря Буффона
Чемпион мира по футболу итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покинул французский клуб "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 12:02
Религия
Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня
Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08