Футбол
Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина»Вести.Ru 06:25
Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба. За два тура до окончания чемпионата казанцы с 35 очками занимают десятое место в турнирной таблице.
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Курбан Бердыев назвал причины, которые подталкивают его к решению оставить «Рубин»
Казанский репортер07:22
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Технологии
«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье
К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G).
Обновлено в 09:33
Общество
Выпивающие раз в неделю британцы оказались в списке самых пьющих
Жители Великобритании рассказали, что выпивали более 50 раз в год, или около одного раза в неделю, пишет британская газета The Independent со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:10
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Политика
На парламентских выборах украинцы намерены поддержать партию «Слуга народа»
В сети появились закрытые данные штаба Владимира Зеленского, согласно которого, за партию «Слуга народа» на украинских парламентских выборах готовы проголосовать 40% избирателей.
Обновлено 14 мая в 12:49
Политика
Суд удовлетворил иск главы Хакасии к журналисту Леонтьеву
Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова к журналисту, вице-президенту "Роснефти" Михаилу Леонтьеву, признав высказывания последнего порочащими честь и достоинство.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Тюмени осуждён замначальника спецназа УФСИН
Обновлено в 08:54
Происшествия
Смертельное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ставрополье
В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали о том, что ДТП с участием восьми автомобилей в регионе произошло из-за дыма от горящих полей.
Обновлено в 09:24
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Политика
Ответственная за обмен пленными Геращенко ушла с поста
На хрупких плечах представителя Незалежной в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе лежала ответственность за обмен пленными.
Обновлено в 08:36
Политика
Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России
Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Германии протестующие активисты залезли в трубу «Северный поток – 2»
В Германии протестующие против проекта «Северный поток – 2» залезли в уже проложенную часть газопровода на строительной площадке, где осуществляется прокладка EUGAL.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Александр Михайлов: «От смерти меня спасла бурятка Надя»
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Маргарита Агибалова показала новый дом на Кипре
В доме начался капитальный ремонт, и Агибалова ожидала переехать в новое жилье только летом.
Обновлено в 00:00
Общество
Ведомство Гущина пригрозило уголовной ответственностью за изъятие предметов со старинной дороги
Комитет РТ по охране объектов культурного наследия разместил на своем сайте официальное предупреждение — напоминание о том, что незаконный поиск и изъятие археологических предметов может повлечь административную или уголовную ответственность.
Обновлено в 05:36
Гаджеты
Intel подкупом пыталась утаить найденные уязвимости в процессорах
Как написано в статье, Intel пыталась подкупить исследователей Амстердамского свободного университета (VU), которые нашли уязвимости.
Обновлено в 09:37
Авто
Lexus отзывает более 400 автомобилей в России
Обновлено в 07:00
Футбол
Мак может покинуть «Зенит» по окончании сезона
Полузащитник "Зенита" Роберт Мак может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент игрока Юрай Венглош.
Обновлено в 09:30
Авто
Ford представил универсал Focus ST Wagon
Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Британия повысила уровень опасности в Ираке для своих подданных
Великобритания повысила уровень опасности для британских подданных, работающих в Ираке и ряде стран Персидского залива.
Обновлено в 08:59
Футбол
«Реал» и Мохамед Салах начали переговоры о переходе
Французский журналист Филипп Карайон в эфире Canal+ сообщил, что переговоры на данный момент находятся на начальной стадии, но вероятность перехода высока, потому что "Реал" следит за футболистом с 2017 года.
Обновлено в 05:25
Здоровье
Эндокринолог назвал опасные осложнения на фоне диабета
Эндокринолог Елена Сюракшина, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, рассказала о том, какие опасные осложнения диабета существуют, что надо о них знать и как с ними бороться.
Обновлено в 08:14
Политика
Саудовская Аравия признала крымчан гражданами России
Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Авто
Рассекречен белорусский экспериментальный бронеавтомобиль «Защитник»
На Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019 в Минске впервые продемонстрирован экспериментальный бронеавтомобиль "Защитник", относящийся к классу техники с повышенной противоминной стойкостью (MRAP).
Обновлено в 08:03
Происшествия
Вертолет совершил жесткую посадку под Воронежем
В Каширском районе Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет "Robinson": машина при приземлении завалилась на бок.
Обновлено в 06:21