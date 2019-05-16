Футбол

Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина»Вести.Ru 06:25

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба. За два тура до окончания чемпионата казанцы с 35 очками занимают десятое место в турнирной таблице.
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Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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