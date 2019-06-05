Футбол
Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»Коммерсантъ 06:27
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».
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Почему Бердыев ушёл из «Рубина»: как шли переговоры, в чем разногласия и кто его заменит
Спорт БИЗНЕС Online08:15
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