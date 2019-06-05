Футбол
Курбан Бердыев покинул ФК «Рубин»Ультрамариновый кофе 06:44
Решение было принято и озвучено Курбаном Бердыевым на встрече с руководством футбольного клуба 5 июня, сообщает официальный сайт ФК «Рубин». «От имени болельщиков клуба выражаем признательность Курбану Бекиевичу и благодарность за неоценимый вклад в развитие клуба», - сказано на сайте клуба.
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Политика
Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
Снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить на заседании контактной группы 19 июня, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 16:31
Общество
В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено вчера в 13:09
Игры
17 свежих концептов Beyond Good & Evil 2
Поклонников наверняка порадует количество свежих изображений проекта — сегодня их показали аж 17 штук.
Обновлено в 13:13
Экономика
Приватбанк обвинил Коломойского и его партнера в отмывании $470 млрд
Украинский Приватбанк заявил, что двое его бывших собственников — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — через кипрский офшор вывели около $470 млрд.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 15:53
Происшествия
При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек
По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.
Обновлено в 18:46
Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь
Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено в 08:44
Футбол
Неймар получил травму в матче с Катаром
Лидер сборной Бразилии Неймар не смог доиграть товарищеский матч против команды Катара.
Обновлено в 22:00
Армия и оружие
США сообщили о перехвате американского самолёта российским Су-35
Соединенные Штаты заявили о перехвате американского разведывательного самолета российским Су-35 в районе Средиземного моря.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 21:38
Общество
Роскачество нашло кишечную палочку и плесень в популярных марках чая
Обновлено вчера в 04:13
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено в 19:28
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено в 17:00
Политика
Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:40
Армия и оружие
ВМС США испытали электромагнитную пушку
ВМС США провели испытания электромагнитной пушки.
Обновлено в 15:45
Хоккей
Источник: Сушинский и Хацей могут покинуть «Авангард»
Президент "Авангарда" Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям омского хоккейного клуба Евгений Хацей могут покинуть организацию, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 11:06
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Обновлено в 17:13
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции дома
Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Жену экс-главы клиники Мешалкина арестовали на два месяца
Сегодня, 5 июня, в Центральном районном суде Новосибирска избирают меру пресечения для Ирины Бойцовой — жены экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова.
Обновлено в 04:50
Общество
Из-за глобального потепления цивилизация придет к упадку к 2050 году
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено в 22:35
Шоу-бизнес
Племянница Софии Ротару сломала обе руки
Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. На днях с Соней случилось несчастье: она неудачно упала и сломала обе руки.
Обновлено в 17:20
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Политика
Парламентские выборы в Дании выиграла оппозиция
Большинство голосов на выборах в парламент Дании получила левая оппозиция, передаёт Датское радио.
Обновлено в 21:47