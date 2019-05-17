Футбол
Курбан Бердыев может взять паузу в своей карьереThe Moscow Post 06:25
Наставник футбольного клуба "Рубин" из Казани Курбан Бердыев, который может уйти в отставку по завершению сезона, готов взять небольшую паузу в карьере, чтобы подобрать клуб высокого уровня, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на "Бизнес online".
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Лариса Луппиан пока знакомится с труппой Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, получила предложение стать худруком театра Ленсовета.
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На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.
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Небольшой смерч на юго-востоке Петербурга сняли на видео
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Шёлтозеро (Шелтозеро) - старинное вепсское село (впервые упоминается в 1543 году) в Прионежском районе Республики Карелия, комплексный памятник истории.
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