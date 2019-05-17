Футбол

Курбан Бердыев может взять паузу в своей карьереThe Moscow Post 06:25

Наставник футбольного клуба "Рубин" из Казани Курбан Бердыев, который может уйти в отставку по завершению сезона, готов взять небольшую паузу в карьере, чтобы подобрать клуб высокого уровня, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на "Бизнес online".
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Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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