Курбан Бердыев может взять паузу в карьереЕженедельник Футбол 03:37

Есть вероятность, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может покинуть команду. Он готов взять паузу в тренерской карьере. По информации источника, к специалисту могут обратиться «Сочи» или московское «Динамо».

Курбан Бердыев может взять паузу в карьере

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