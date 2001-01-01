Футбол

Курбан Бердыев может взять паузу в карьереЕженедельник Футбол 03:37

Есть вероятность, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может покинуть команду. Он готов взять паузу в тренерской карьере. По информации источника, к специалисту могут обратиться «Сочи» или московское «Динамо».
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Бердыев готов взять паузу в карьере. К тренеру могут обратиться 2 клуба РПЛ

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Расколотый «Рубин». Почему Бердыев покидает свое детище?

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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:04, Ашберн
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Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
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Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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