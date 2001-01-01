Футбол
Курбан Бердыев может взять паузу в карьереЕженедельник Футбол 03:37
Есть вероятность, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может покинуть команду. Он готов взять паузу в тренерской карьере. По информации источника, к специалисту могут обратиться «Сочи» или московское «Динамо».
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