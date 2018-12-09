Футбол

Курбан Бердыев: «„Зенит“ станет чемпионом с отрывом»
Спорт-Экспресс
13:56

Зенит — Рубин
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
8′
Егор Сорокин
Эрнани
18′
Олег Шатов
28′
29′
Хорен Байрамян
39′
Игорь Калинин
Луиш Нету
49′
50′
Егор Сорокин
Леандро Паредес
55′
Роберт Мак
Антон Заболотный
55′
Леандро Паредес
59′
61′
Артур Сагитов
63′
Раиль Абдуллин
Данил Степанов
Александр Ерохин
Клаудио Маркизио
65′
78′
Филип Уремович
84′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Клаудио Маркизио
85′
90′+4′
Владимир Гранат
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев на пресс-конференции после победы в матче 17-го тура премьер-лиги над "Зенитом" (2:1) отметил, заслугу Сергея Семака в успехах сине-бело-голубых, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.
Спорт-Экспресс13:56

Подробнее о событии

Бердыев считает Семака лучшим молодым тренером России

Газета.Ru14:23

Курбан Бердыев: «Очень рад за наших воспитанников, для них это первая большая победа»

Sportbox.RU13:58

Курбан Бердыев: «Очень рад за наших воспитанников, для них это первая большая победа»

Матч ТВ13:58

Бердыев: Семак – лучший молодой тренер страны, «Зенит» будет чемпионом с отрывом

Чемпионат13:55

Курбан Бердыев: «„Зенит“ станет чемпионом с отрывом»

Спорт-Экспресс13:56

Курбан Бердыев: «Молодые игроки „Рубина“ впервые вышли на поле и победили лидера»

Sports.ru13:22

Бердыев: «Навык игры при стандартах у Сорокина от всевышнего»

Sport24.ru13:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Футбол

«Зенит» проиграл на своем поле «Рубину»

Обновлено в 16:49
Футбол

Милан — Торино 0:0

«Милан» поделил очки с «Торино» в матче 15-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:48
Футбол

Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»

Матч 17-го тура РПЛ "Краснодар" - "Уфа" (1:1) стал 200-м для полузащитника Юрия Газинского в составе "быков".
Обновлено в 16:06
Футбол

«Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано»

"Бетис" обыграл "Райо Вальекано" в 15-м туре чемпионата Испании - 2:0.
Обновлено в 16:54
Футбол

Партия «зеленых». Как «Боруссия» М принимает соперников

Обновлено в 16:33
Футбол

ФК «Динамо» обыграл «Урал» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Динамо» с большим отрывом обыграл команду из Екатеринбурга «Урал» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги, игра завершилась со счетом 4:0, сообщает в воскресенье Газета.ru.
Обновлено в 12:58
Футбол

Лига 1. «Лилль» вырвал ничью с «Реймсом», забив в добавленное время

«Лилль» и «Реймс» сыграли вничью в матче 17-го тура Лиги 1 – 1:1. «Лилль» с 31 очком занимает вторую строчку в таблице, «Реймс» с 22 очками идет 11-м.
Обновлено в 16:48
Футбол

Мусаев: хотелось бы усилить «Краснодар» двумя игроками

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после домашнего матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» рассказал, что хотел бы усилить команду двумя футболистами.
Обновлено в 15:46
Футбол

Азар считает «Сити» лучшей командой английской премьер-лиги

Полузащитник "Челси" Эден Азар после победы над "Манчестер Сити" (2:0) в матче чемпионата Англии отметил, что команда соперника по-прежнему самая лучшая в лиге.
Обновлено в 16:01
Футбол

«Ньюкасл» на своем поле уступил «Вулверхэмптону»

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 1:2 Счет в матче открыл нападающий «волков» Диого Жота на 17-й минуте.
Обновлено в 13:37
Футбол

Вечно опаздывающий форвард «Барселоны» снова проспал тренировку

Обновлено в 16:13
Футбол

Семака попросили поклясться, что Дзюба травмирован. Вот что он ответил

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после поражения в матче 17-го тура премьер-лиги от "Рубина" (1:2) подчеркнул, что у нападающего Артема Дзюбы повреждение, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.
Обновлено в 13:46
Футбол

«Челси» проведет расследование по делу о расизме в отношении Стерлинга

Обновлено в 11:50
Футбол

Солари — о матче с «Уэской»: ветер помешал красоте футбола

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари объяснил сложными погодными условиями невнятную игру своей команды в матче 15-го тура чемпионата Испании с "Уэской" (1:0).
Обновлено в 15:40
Футбол

Футболист ЦСКА пообещал умереть на поле

Полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович прокомментировал домашнюю победу в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Енисеем» (2:1), а также поделился ожиданиями от встречи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Обновлено в 11:40
ещё по теме
Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное