Футбол

Курбан Бердыев: «Зенит» станет чемпионом с большим отрывом
Вести.Ru
15:54

Зенит — Рубин
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
8′
Егор Сорокин
Эрнани
18′
Олег Шатов
28′
29′
Хорен Байрамян
39′
Игорь Калинин
Луиш Нету
49′
50′
Егор Сорокин
Леандро Паредес
55′
Роберт Мак
Антон Заболотный
55′
Леандро Паредес
59′
61′
Артур Сагитов
63′
Раиль Абдуллин
Данил Степанов
Александр Ерохин
Клаудио Маркизио
65′
78′
Филип Уремович
84′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Клаудио Маркизио
85′
90′+4′
Владимир Гранат
Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Курбан Бердыев прокомментировал победу своей команды над санкт-петербургским "Зенитом" в гостевом матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев.
Вести.Ru15:54

Подробнее о событии

Бердыев считает Семака лучшим молодым тренером России

Газета.Ru14:23

Курбан Бердыев: «Очень рад за наших воспитанников, для них это первая большая победа»

Sportbox.RU13:58

Курбан Бердыев: «Очень рад за наших воспитанников, для них это первая большая победа»

Матч ТВ13:58

Бердыев: Семак – лучший молодой тренер страны, «Зенит» будет чемпионом с отрывом

Чемпионат13:55

Курбан Бердыев: «„Зенит“ станет чемпионом с отрывом»

Спорт-Экспресс13:56

Курбан Бердыев: «Молодые игроки „Рубина“ впервые вышли на поле и победили лидера»

Sports.ru13:22

Бердыев: «Навык игры при стандартах у Сорокина от всевышнего»

Sport24.ru13:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
Футбол

«Зенит» проиграл на своем поле «Рубину»

Обновлено в 20:02
Футбол

Определены все участники клубного чемпионата мира-2018

«Ривер Плейт» стал участником клубного чемпионата мира, как победитель Кубка Либертадорес.
Обновлено в 20:04
Футбол

«Дженоа» добился ничьей в матче со СПАЛом, играя в меньшинстве

Обновлено в 23:00
Футбол

«Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано»

"Бетис" обыграл "Райо Вальекано" в 15-м туре чемпионата Испании - 2:0.
Обновлено в 17:22
Футбол

Азар назвал «Манчестер Сити» лучшей командой Англии

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в АПЛ, назвав горожан лучшей командой лиги.
Обновлено в 20:14
Футбол

«Спартак» прибыл в Испанию на матч с «Вильярреалом»

Обновлено в 22:42
Футбол

Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»

Матч 17-го тура РПЛ "Краснодар" - "Уфа" (1:1) стал 200-м для полузащитника Юрия Газинского в составе "быков".
Обновлено в 16:06
Футбол

«Лилль» спасся от поражения в матче с «Реймсом»

В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своём поле сыграл вничью с «Реймсом» со счётом 1:1. Счет в матче был открыт гостями — гол забил Реми Уден на 64-й минуте.
Обновлено в 16:48
Футбол

«Витесс» проиграл худшей команде Эредивизие, у Караваева голевой пас

В 15-м туре Эредивизие "Витесс" играл с "НАК Бредой" худшей командой турнира.
Обновлено в 21:46
Футбол

Хохлов: «Игроки на 98% выполнили то, что планировали»

Обновлено в 15:22
Футбол

«Вулверхэмптон» обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ

Обновлено в 22:45
Футбол

«Манчестер Сити» следит за одним из лучших бомбардиров Лиги 1

В дальнейшем чемпион Англии планирует продолжить следить за выступлениями футболиста.
Обновлено в 21:49
Футбол

Ришарлисон может сменить Суареса в «Барселоне»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может сменить клубную прописку. К футболисту проявляет интерес «Барселона», сообщает Daily Star.
Обновлено в 22:26
Футбол

Солари — о матче с «Уэской»: ветер помешал красоте футбола

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари объяснил сложными погодными условиями невнятную игру своей команды в матче 15-го тура чемпионата Испании с "Уэской" (1:0).
Обновлено в 16:40
Футбол

«Боруссия» обыграла «Штутгарт» в Менхенгладбахе

Менхенгладбахская «Боруссия» дома обыграла «Штутгарт» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 16:33
ещё по теме
Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное