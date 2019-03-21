Футбол
Курбан Бердыев: Выбрали Черчесова, но я хотел работать в сборнойСоветский спорт 11:29
Главный тренер Рубина Курбан Бердыев сообщил, что был готов работать в сборной России. Там было несколько претендентов.
Читать в источнике
Оценить
На пост главного тренера сборной России было несколько претендентов. Со мной разговаривал Виталий Мутко, мы с ним разговаривали, и они выбрали Станислава Черчесова. Это их право, но я хотел работать в сборной.
— Курбан Бердыев, футболистTurkmenportal 19 марта в 14:15
с чего всё началось
Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев хотел возглавить сборную России перед чемпионатом мира-2018 по футболу. Об этом наставник казанцев заявил сегодня Туркменпорталу, находясь с краткосрочным визитом в родном Ашхабаде.Turkmenportal19 марта в 14:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Курбан Бердыев: Я хотел тренировать сборную России, но Мутко выбрал Черчесова
Спорт день за днем11:59
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Шоу-бизнес
Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников
Обновлено в 13:40
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Общество
Более трети россиян столкнулись с нарушениями потребительских прав
Больше трети россиян (37%) в 2018 году сталкивались с нарушениями потребительских прав, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 03:53
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Взрыв на китайском химзаводе убил людей и вызвал землетрясение
Как пишет газета, взрыв был настолько сильный, что вызвал землетрясение магнитудой 2,2. Издание отмечает, что на место происшествия отправлены специалисты, которые проверят чистоту и пригодность для употребления воды и воздуха в районе взрыва.
Обновлено в 11:42
Политика
Оскорбившего пенсионеров депутата лишили полномочий
Депутаты Волгоградской областной думы досрочно лишили полномочий Гасана Набиева за оскорбительные высказывания в адрес малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 08:45
Авто
В России появился «премиальный» Haval H9 за 3 миллиона рублей
Внедорожник Haval H9 получил в России новую топовую версию Premium.
Обновлено в 07:04
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»
"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Обновлено в 13:49
Общество
«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса
Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Кино
Умер заслуженный артист России Петр Зайченко
Заслуженный артист России Петр Зайченко скончался в четверг на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости внучка актера Ксения Амирова.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Общество
В Петербурге расселят пять последних аварийных домов
Петербург может получить средства от Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение последних пяти домов в городе, которые имеют статус аварийных.
Обновлено в 13:02
Происшествия
В Москве задержали киллера с сигнальным пистолетом
Неудавшееся покушение произошло 20 марта - подозреваемый не меньше двух раз выстрелил в жертву из сигнального пистолета, но повредил потерпевшему лишь манжет куртки.
Обновлено в 06:23
Политика
В России проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель
Правительство России проведет полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено в 09:21
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Осло
Обновлено в 12:52
Транспорт
Авиакомпания «Россия» вводит безбагажные тарифы на рейсы из Петербурга
В четверг, 21 марта, стало известно, что со 2 апреля этого года авиакомпания «Россия» вводит тарифы без оплаты багажа.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес
Константин Богомолов песней признался в любви Ксении Собчак
Ведь и у Собчак, и у Богомолова, и у Виторгана в настоящее время происходят важные для карьеры события.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями
Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".
Обновлено в 07:21
Футбол
Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака»
Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков "Спартака" https://t.co/Xdie7KBz5c pic.twitter.com/3OZFVR8tbl – RT на русском (@RT_russian) 21 марта 2019 г.
Обновлено в 13:02
Общество
В пятницу в Москву вернется зима
Как сообщают "Метеовести", в пятницу, 22 марта, в столице и области будет идти мокрый снег.
Обновлено в 04:33
Политика
Глава Оренбургской области Юрий Берг попросил об отставке
"Глава Оренбургской области Юрий Берг направил прошение об отставке на имя президента РФ Владимира Путина", - указывается в сообщении.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО
15 марта сообщалось, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны.
Обновлено в 13:04
Игры
В World of Tanks Blitz сегодня появится новый тяжелый танк «Крушитель»
С сегодняшнего дня в World of Tanks Blitz появится новый тяжелый танк VII уровня под названием «Крушитель».
Обновлено в 08:39
Политика
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Обновлено в 10:49
Общество
Росгидромет не рекомендует до начала мая начинать огородные работы
Росгидромет порекомендовал россиянам не спешить с садовыми и огородными работами до окончания майских праздников.
Обновлено в 13:53
Кино
Сиквел «Последнего богатыря» получил название
Обновлено в 08:19
Интернет
Facebook призналась в хранении паролей пользователей в открытом виде
Администрация социальной сети Facebook призналась, что часть паролей от аккаунтов пользователей хранилась в незащищённом виде, будучи доступной сотрудникам компании.
Обновлено в 12:59