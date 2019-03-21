Курбан Бердыев: Выбрали Черчесова, но я хотел работать в сборнойСоветский спорт 11:29

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев хотел возглавить сборную России перед чемпионатом мира-2018 по футболу. Об этом наставник казанцев заявил сегодня Туркменпорталу, находясь с краткосрочным визитом в родном Ашхабаде.

с чего всё началось

На пост главного тренера сборной России было несколько претендентов. Со мной разговаривал Виталий Мутко, мы с ним разговаривали, и они выбрали Станислава Черчесова. Это их право, но я хотел работать в сборной.

Главный тренер Рубина Курбан Бердыев сообщил, что был готов работать в сборной России. Там было несколько претендентов.

Курбан Бердыев: Выбрали Черчесова, но я хотел работать в сборной

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