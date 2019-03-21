Футбол

Курбан Бердыев: Выбрали Черчесова, но я хотел работать в сборнойСоветский спорт 11:29

Главный тренер Рубина Курбан Бердыев сообщил, что был готов работать в сборной России. Там было несколько претендентов.
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Курбан Бердыев
На пост главного тренера сборной России было несколько претендентов. Со мной разговаривал Виталий Мутко, мы с ним разговаривали, и они выбрали Станислава Черчесова. Это их право, но я хотел работать в сборной.
— Курбан Бердыев, футболистTurkmenportal 19 марта в 14:15
с чего всё началось

Курбан Бердыев: «Я хотел работать в сборной России»

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев хотел возглавить сборную России перед чемпионатом мира-2018 по футболу. Об этом наставник казанцев заявил сегодня Туркменпорталу, находясь с краткосрочным визитом в родном Ашхабаде.
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Курбан Бердыев: «Я хотел работать в сборной России»

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Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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