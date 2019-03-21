Футбол
Курбан Бердыев: Выбрали Черчесова, но я хотел работать в сборнойСоветский спорт 11:29
Главный тренер Рубина Курбан Бердыев сообщил, что был готов работать в сборной России. Там было несколько претендентов.
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На пост главного тренера сборной России было несколько претендентов. Со мной разговаривал Виталий Мутко, мы с ним разговаривали, и они выбрали Станислава Черчесова. Это их право, но я хотел работать в сборной.
— Курбан Бердыев, футболистTurkmenportal 19 марта в 14:15
с чего всё началось
Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев хотел возглавить сборную России перед чемпионатом мира-2018 по футболу. Об этом наставник казанцев заявил сегодня Туркменпорталу, находясь с краткосрочным визитом в родном Ашхабаде.Turkmenportal19 марта в 14:15
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Курбан Бердыев: Я хотел тренировать сборную России, но Мутко выбрал Черчесова
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