Курбан Бердыев: Выбрали Черчесова, но я хотел работать в сборнойСоветский спорт 11:29

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев хотел возглавить сборную России перед чемпионатом мира-2018 по футболу. Об этом наставник казанцев заявил сегодня Туркменпорталу, находясь с краткосрочным визитом в родном Ашхабаде.

с чего всё началось

Главный тренер Рубина Курбан Бердыев сообщил, что был готов работать в сборной России. Там было несколько претендентов.

Курбан Бердыев: Выбрали Черчесова, но я хотел работать в сборной

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