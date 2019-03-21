Футбол
Курбан Бердыев: Выбрали Черчесова, но я хотел работать в сборнойСоветский спорт 11:29
Главный тренер Рубина Курбан Бердыев сообщил, что был готов работать в сборной России. Там было несколько претендентов.
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Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев хотел возглавить сборную России перед чемпионатом мира-2018 по футболу. Об этом наставник казанцев заявил сегодня Туркменпорталу, находясь с краткосрочным визитом в родном Ашхабаде.Turkmenportal19 марта в 14:15
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Курбан Бердыев: Я хотел тренировать сборную России, но Мутко выбрал Черчесова
Спорт день за днем11:59
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Кино
В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым
Обновлено в 11:43
Футбол
Журналисты подарили Лаврову на День рождения футболку «Спартака»
Министр иностранных дел России Сергей Ларов на День рождения получил футболку команды "Спартак" с автографами игроков.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Следком проверяет смерть школьницы в Крыму
В Красноперекопске две школьницы отравились неизвестным лекарственным препаратом, одна из них умерла.
Обновлено в 09:40
Энергетика
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Политика
В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым
Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Политика
Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер
Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Обновлено в 04:58
Энергетика
«Газпром» защитился от «Нафтогаза» в Великобритании
Как говорится в сообщении «Газпрома», «15 марта 2019 года Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта на транзит газа».
Обновлено в 11:44
Происшествия
Пожар произошел на Абаканской ТЭЦ в Хакасии
Небольшой пожар произошел в здании Абаканской теплоэлектроцентра.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»
Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В России временно приостановили выдачу водительских прав
Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Драка со стрельбой произошла на юго-востоке Москвы
Драка со стрельбой произошла на юго-востоке Москвы. По данным РЕН ТВ, разборки устроили рабочие на одном из строительных участков столицы.
Обновлено в 10:50
Политика
Глава Европарламента: Brexit может быть отложен максимум до 18 апреля
Выход Великобритании из Евросоюза, который планировалось осуществить 29 марта, может быть отложен максимум до 18 апреля.
Обновлено в 11:16
Происшествия
СК и ФСБ проводят обыски в администрации Чеховского района Подмосковья
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ проводят обыски в администрации Чеховского района Московской области.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Взрыв на китайском химзаводе убил людей и вызвал землетрясение
Как пишет газета, взрыв был настолько сильный, что вызвал землетрясение магнитудой 2,2. Издание отмечает, что на место происшествия отправлены специалисты, которые проверят чистоту и пригодность для употребления воды и воздуха в районе взрыва.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Хабаровском крае застрелили напавшего на корову амурского тигра
Житель поселка Золотой Хабаровского края застрелил краснокнижного амурского тигра, после того как хищник забрался в его сарай и задрал корову.
Обновлено в 09:05
Спорт
ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок
Обновлено в 11:45
Футбол
Паредес: «Месси — лидер сборной Аргентины. Я постоянно учусь у него»
Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес, до недавнего времени выступавший за «Зенит», рассказал, как ему работается вместе с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси в национальной команде.
Обновлено в 09:26
Политика
Рогозин пообещал наказать клевещущих на ракетно-космическую отрасль
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал наказать тех, кто несправедливо критикует ракетно-космическую отрасль в СМИ.
Обновлено в 11:18
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Транспорт
Участок красной ветки метро Москвы закроют с 30 марта
Пять станций Сокольнической линии московского метро закроют с 30 марта по 5 апреля в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ).
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Производитель сорвал поставку трех Ил-476 для Минобороны
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Новейшие «Тигр-М» поступили в российские подразделения в Абхазии
В подразделения российской военной базы Южного военного округа ЮВО в Абхазии поступили десять новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» марки ГАЗ.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
США могут приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию
США рассматривают возможность приостановки подготовительных работ к поставкам самолетов F-35 в Турцию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер.
Обновлено в 04:00
Политика
В Венесуэле задержали двух соратников Гуайдо
Источник в полиции Каракаса сообщил, что утром в четверг в своих домах были схвачены ближайшие сподвижники оппозиционера Хуана Гуаидо Роберто Марреро и Серхио Вергара.
Обновлено в 09:55
Экономика
Верховный суд запретил списывать деньги с дебетовой карты должника
В Верховном суде банка запретили списывать со счетов клиентов деньги по исполнительным листам.
Обновлено в 06:16
Кино
Умер заслуженный артист России Петр Зайченко
Заслуженный артист России Петр Зайченко скончался в четверг на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости внучка актера Ксения Амирова.
Обновлено в 11:13
Экономика
Visa и MasterCard захотели лишить денег
В настоящее время главными игроками российского рынка являются международные платежные системы Visa и MasterCard: на них приходится 39,5 и 36 процентов обработанных транзакций соответственно.
Обновлено в 11:48
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41