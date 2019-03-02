Футбол

Курбан Бердыев: «Всевышний вернул нам то, что мы потеряли в Грозном»Матч ТВ вчера в 14:17

Рубин — Ахмат
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Казань, Стадион «Казань Арена»
43′
Ризван Уциев
Руслан Камболов
62′
Игорь Коновалов
68′
Дмитрий Полоз
Хорен Байрамян
69′
76′
Дамиан Шиманский
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
77′
Александр Бухаров
Артур Сагитов
82′
90′
Беким Балай
Аблай Мбенг
Артур Сагитов
90′+5′
Всевышний вернул нам то, что мы потеряли в Грозном. Но и первый гол Артура Сагитова был чистым — мяч не ушел за линию.
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Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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