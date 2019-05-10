Футбол
Курбан Бердыев: «В начале матча дали фору „Локомотиву“»Матч ТВ вчера в 14:29
|3′
Вячеслав Подберезкин
Антон Миранчук
|4′
Федор Смолов
|10′
|55′
Вячеслав Подберезкин
Рифат Жемалетдинов
|66′
Гжегож Крыховяк
|73′
|74′
Данил Степанов
Виталий Устинов
|74′
Евгений Башкиров
Павел Могилевец
|78′
Артур Сагитов
Антон Миранчук
Хвича Кварацхелия
|78′
|78′
Дмитрий Полоз
Артур Сагитов
Мацей Рыбус
|82′
Хвича Кварацхелия
|87′
Бенедикт Хеведес
Иван Лапшов
|88′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
|90′
Локомотив
Расстановка 5‑4‑1
1
Гилерме
3
Идову
42
Лапшов
33
Кверквелия
14
Чорлука
31
Рыбус
59
Миранчук
7
Крыховяк
96
Жемалетдинов
21
Кварацхелия
9
Смолов
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
91
Устинов
7
Подберезкин
18
Могилевец
15
Коновалов
19
Байрамян
65
Сагитов
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Можно сказать, дали фору сопернику в начале матча. Из позитивного отмечу, что команда неплохо действовала в меньшинстве.
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