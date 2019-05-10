Футбол

Курбан Бердыев: «В начале матча дали фору „Локомотиву“»Матч ТВ вчера в 14:29

Локомотив — Рубин
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
3′
Вячеслав Подберезкин
Антон Миранчук
4′
Федор Смолов
10′
55′
Вячеслав Подберезкин
Рифат Жемалетдинов
66′
Гжегож Крыховяк
73′
74′
Данил Степанов
Виталий Устинов
74′
Евгений Башкиров
Павел Могилевец
78′
Артур Сагитов
Антон Миранчук
Хвича Кварацхелия
78′
78′
Дмитрий Полоз
Артур Сагитов
Мацей Рыбус
82′
Хвича Кварацхелия
87′
Бенедикт Хеведес
Иван Лапшов
88′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
90′
Можно сказать, дали фору сопернику в начале матча. Из позитивного отмечу, что команда неплохо действовала в меньшинстве.
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