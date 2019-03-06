Футбол
Курбан Бердыев: «Уремович подвел команду. Мы с ним разберемся»Sports.ru 13:13
Кубок России, Четвертьфинал, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
|22′
Бенедикт Хеведес
Владимир Гранат
Руслан Камболов
|46′
|75′
Джефферсон Фарфан
Филип Уремович
|75′
Филип Уремович
|76′
|77′
Бенедикт Хеведес
|77′
Джефферсон Фарфан
Эдер
Роман Акбашев
Владислав Микушин
|80′
|80′
Антон Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Хорен Байрамян
Павел Могилевец
|83′
|84′
Алексей Миранчук
Роман Тугарев
|85′
Гжегож Крыховяк
|89′
Эдер
Рубин
|Вратарь
23
|Защитник
5
50
69
80
|Полузащитник
6
8
|Нападающий
65
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
3
5
14
33
|Полузащитник
6
7
20
|Нападающий
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в ответном матче 1/4 финала Олимп Кубка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:38, Ашберн
Футбол
«ПСЖ» проиграл «Манчестер Юнайтед» и вылетел из Лиги чемпионов
В ответной встрече 1/8 финала, парижский "Пари Сен-Жермен" сенсационно уступил (1:3). Решающий гол был забит уже в добавленное время после того, как судья изучил видеоповтор и назначил пенальти в ворота французской команды.
Обновлено в 17:15
Политика
В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске
В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РИА Новости информацию о задержании американских граждан в Новороссийске.
Обновлено в 16:54
Происшествия
После массовой драки со стрельбой в Москве задержаны 10 человек
На юго-востоке Москвы возле станции метро "Рязанский проспект" около 30 человек устроили массовую драку 5 марта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:42
Происшествия
«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже
Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено в 13:26
Политика
Эрдоган допустил покупку у России С-500
Обновлено в 15:39
Армия и оружие
Армия Израиля заявила о ракетной атаке из Газы
Для предотвращения атаки была задействована система ПРО, добавили в армии обороны.
Обновлено в 17:27
Политика
Сенатор от штата Аризона, республиканка Марта Максалли рассказала об изнасиловании во время военной службы
Марта Максалли служила в военной авиации с 1988 по 2010 год.
Обновлено в 17:08
Политика
Северная Корея восстанавливает ракетный полигон
Пхеньян начал восстановительные работы на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ.
Обновлено в 03:17
Общество
В Совфеде оценили слова владимирской чиновницы о питании школьников
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с m24 прокомментировал слова директора Департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой об ответственности родителей за организацию питания школьников.
Обновлено в 11:36
Политика
Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мира
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о праве России ответить зеркально на размещение американской стороной ракет, нарушающих Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в той или иной части мира.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»
Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.
Обновлено в 13:48
Происшествия
В Подмосковье грузовик протаранил легковушку, один человек погиб
Грузовик с полуприцепом выскочил на полосу встречного движения на Дмитровском шоссе в Подмосковье, где протаранил легковой автомобиль, погиб один человек, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе областного главка МВД.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие
В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30
"Ложное утверждение Пакистана о сбитом Су-30, по-видимому, преследует цель скрыть потерю собственного самолета", — отмечается в заявлении индийских ВВС.
Обновлено в 11:00
Политика
Володин остановил выступление Орешкина в Думе
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о прогнозе развития российской экономики.
Обновлено в 03:48
Футбол
«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка России
Московский «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» и вышел в полуфинал Кубка России.
Обновлено в 13:48
Политика
США пригрозили санкциями иностранным банкам за утаивание денег Мадуро
Соединенные Штаты выяснили, что ряд иностранных банков помогают Мадуро вывести деньги из Венесуэлы и спрятать их за рубежом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника из администрации Белого дома.
Обновлено в 16:50
Происшествия
ЕСПЧ присудил экс-губернатору Сахалина 5 тысяч евро за три года в СИЗО
Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину 5,1 тысяч евро, передает "МБХ медиа".
Обновлено в 03:23
Политика
Юрию Тимошенко предлагали 5 млн гривен за отказ от выборов
Уточняется, что самовыдвиженцу Юрию Тимошенко за отказ участвовать в избирательной кампании эти лица предложили 5 млн гривен (примерно $187 тыс.) Злоумышленникам грозит статья о препятствовании осуществлению избирательного права.
Обновлено в 15:24
Наука
Врачи рассказали о третьем излеченном от ВИЧ пациенте
Исследователи из Нидерландов объявили, что некий житель Германии — так называемый «пациент из Дюссельдорфа» — стал третьим в мире человеком, которого удалось полностью излечить от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено в 17:20
Спорт
Оглашен состав сборной России на смешанную эстафету чемпионата мира
Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на предстоящую стартовую гонку чемпионата мира.
Обновлено в 11:51
Спорт
Гуменник идет четвертым после короткой программы на юниорском ЧМ
Российский фигурист Петр Гуменник занимает четвертое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира в Загребе.
Обновлено в 12:10
Политика
Кортеж Медведева заблокировал район в Люксембурге
Кортеж премьер-министра РФ Дмитрия Медведева перекрыл целый район Люксембурга.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Москве у могилы Сталина задержали активистов «Декоммунизации»
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия
Двум челябинцам дали срок за подделку туалетной бумаги
Два предприимчивых челябинца организовали подпольное производству контрафактной туалетной бумаги, заработав на ее продаже более двух миллионов рублей, сообщили в среду в прокуратуре региона.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Дочь экс-президента Узбекистана перевели в колонию
Гульнару Каримову - дочь первого президента Узбекистана - перевели в колонию общего режима из-за нарушений условий отбывания наказания.
Обновлено в 02:11