Футбол

Курбан Бердыев: «Сагитов сломал переносицу и с „Ростовом“ не сыграет»Спорт-Экспресс 05:55

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча с "Ростовом" рассказал о ситуации с травмированными и рассказал какие сюрпризы готовит для Виталия Кафанова. С Кафановым, который трудится в "Ростове", ранее Бердыев вместе работал в Казани.
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Артур Сагитов сломал нос на тренировке и не сыграет с «Ростовом»

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Сагитов не сыграет с «Ростовом» из-за перелома переносицы

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Сагитов сломал нос и пропустит матч с «Ростовом»

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Автор единственного гола «Рубина» в 2019 году не сыграет против «Ростова»

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Курбан Бердыев: «Сагитов сломал переносицу и с „Ростовом“ не сыграет»

Спорт-Экспресс05:55

Курбан Бердыев: «Кафанов всё знает о „Рубине“. Готовим кое-что»

Спорт БИЗНЕС Online05:50
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
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В интересах Киева признать Крым российским, заявил французский политик

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Российско-чешский мультфильм «Гурвинек», которому большинство кинотеатров России устроили бойкот, вернется в прокат 16 марта.
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Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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