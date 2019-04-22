Футбол

Курбан Бердыев: «„Рубину“ не хватило концентрации. Обидное поражение»Спорт БИЗНЕС Online вчера в 11:33

Урал — Рубин
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Андрей Егорычев
1′
4′
Дмитрий Полоз
11′
Хорен Байрамян
19′
Данил Степанов
Петрюс Бумаль
Эрик Бикфалви
53′
Павел Погребняк
Роман Емельянов
66′
66′
Евгений Башкиров
Павел Могилевец
72′
Вячеслав Подберезкин
Роман Акбашев
79′
Дмитрий Полоз
Александр Бухаров
81′
Александр Бухаров
Эрик Бикфалви
85′
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
85′
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после поражения от «Урала» (1:2) в 24-м туре чемпионата России поделился мнением об игре.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бердыев: «„Рубин“ потерпел обидное поражение от „Урала“. Не хватило концентрации»

Sport24.ruвчера в 11:41

Курбан Бердыев: «„Рубину“ не хватило концентрации. Обидное поражение»

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 11:33

Бердыев о матче с «Уралом»: «Играли неплохо, фрагментами даже смотрелись хорошо»

Sports.ruвчера в 12:07

Курбан Бердыев: «В матче с „Уралом“ не хватило концентрации»

Sportbox.RUвчера в 11:57

«Допустили необязательный фол и потерю концентрации». Бердыев - о поражении от «Урала»

Спорт-Экспрессвчера в 12:21

Курбан Бердыев: «В матче с „Уралом“ не хватило концентрации»

Матч ТВвчера в 11:57

Курбан Бердыев: «Урал» занимает место в турнирной таблице не по составу

Советский спортвчера в 03:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
ЖКХ

В Воронеже объявили о завершении отопительного сезона

Постановление завершении отопительного периода 2018−2019 годов в Воронеже с 22 апреля подписал глава города Вадим Кстенина, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 04:13
Общество

Заблудившегося белого медведя отправили домой на вертолете

Заплывшего на Камчатку белого медведя отправили на вертолете домой на Чукотку.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии

Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Кино

HBO представил промо к 3 серии 8 сезона «Игры престолов»

Американский телеканал HBO представил промо к третьей серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:05
Футбол

Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»

Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Единоборства

Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда

Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Общество

Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика

На Украине состоялась первая отставка главы региона после выборов

По данным Центризбиркома Украины, Львовская область - единственная на Украине, где победил действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено в 04:55
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:53
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Обновлено в 04:43
Происшествия

У эксперта в Москве похитили картину Левитана

Обновлено в 05:06
Политика

Россия и Сербия хотят отменить роуминг между странами

«Стороны пришли к договоренности осуществлять обмен материалами и информацией по ПНД (правила недискриминационного доступа) к телекоммуникационным и почтовым услугам, наработкам по универсальным услугам связи, а также приступить к совместной работе по отмене роуминга между РФ и Республикой Сербия»,— рассказали в ФАС.
Обновлено в 03:48
Политика

Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину

Обновлено в 02:21
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Происшествия

В серии терактов на Шри-Ланке участвовали семь террористов-смертников

В понедельник, 22 апреля, стало известно, что в серии терактов на Шри-Ланке в минувшее воскресенье участвовали не менее семи террористов-смертников.
Обновлено в 03:08
Политика

Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Обыски в УКСе мэрии Новосибирска связали с Абызовым и «Сибэко»

Обновлено в 03:54
Происшествия

Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Игры

Разработчик Cyberpunk 2077: сейчас игра сильно отличается от показанного в прошлом году

Обновлено в 03:42
Политика

Жириновский: украинцы потребуют отставки Зеленского через полгода

Украинский народ потребует отставки одержавшего победу на выборах президента Владимира Зеленского уже через полгода.
Обновлено в 04:57
Гаджеты

Как меняется популярность 2G, 3G и 4G на фоне внедрения 5G

Авторы использовали относительную популярность телефонов с поддержкой 2G, 3G и 4G, чтобы оценить степень внедрения и использования.
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Хоккей

«Динамо»: Крикунов останется главным тренером

Обновлено в 04:43
Происшествия

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей владельца ASOS

Самый богатый человек Дании Холч Повлсен сообщил о том, что в результате террористических актов на Шри-Ланке, которые произошли в воскресенье, 21 апреля, погибли трое из четверых его детей.
Обновлено в 04:20
Общество

Депутат из ЯНАО объяснил миллионные доходы несовершеннолетних детей

Депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Эдуард Яунгад задекларировал за 2018 год доход двоих детей в сумме 2,77 миллиона рублей, пояснив РИА Новости, что эти средства поступили на их счета после продажи квартиры, доли в которой принадлежали несовершеннолетним.
Обновлено в 02:50
Политика

Порошенко победил лишь в одной области Украины

Национальный экзит-полл сообщил, что на выборах побеждает Зеленский с результатом 72,7% голосов, у Порошенко — 26,3%. Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное