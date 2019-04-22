Футбол
Курбан Бердыев: «„Рубину“ не хватило концентрации. Обидное поражение»Спорт БИЗНЕС Online вчера в 11:33
Андрей Егорычев
|1′
|4′
Дмитрий Полоз
|11′
Хорен Байрамян
|19′
Данил Степанов
Петрюс Бумаль
Эрик Бикфалви
|53′
Павел Погребняк
Роман Емельянов
|66′
|66′
Евгений Башкиров
Павел Могилевец
|72′
Вячеслав Подберезкин
Роман Акбашев
|79′
Дмитрий Полоз
Александр Бухаров
|81′
Александр Бухаров
Эрик Бикфалви
|85′
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
|85′
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
8
Страндбург
19
Поляков
17
Димитров
70
Жигулев
20
Панюков
10
Бикфалви
58
Эль-Кабир
92
Емельянов
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
69
Степанов
9
Акбашев
18
Могилевец
15
Коновалов
19
Байрамян
11
Бухаров
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после поражения от «Урала» (1:2) в 24-м туре чемпионата России поделился мнением об игре.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Бердыев: «„Рубин“ потерпел обидное поражение от „Урала“. Не хватило концентрации»
Sport24.ruвчера в 11:41
Курбан Бердыев: «„Рубину“ не хватило концентрации. Обидное поражение»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 11:33
Бердыев о матче с «Уралом»: «Играли неплохо, фрагментами даже смотрелись хорошо»
Sports.ruвчера в 12:07
«Допустили необязательный фол и потерю концентрации». Бердыев - о поражении от «Урала»
Спорт-Экспрессвчера в 12:21
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
ЖКХ
В Воронеже объявили о завершении отопительного сезона
Постановление завершении отопительного периода 2018−2019 годов в Воронеже с 22 апреля подписал глава города Вадим Кстенина, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 04:13
Общество
Заблудившегося белого медведя отправили домой на вертолете
Заплывшего на Камчатку белого медведя отправили на вертолете домой на Чукотку.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Кино
HBO представил промо к 3 серии 8 сезона «Игры престолов»
Американский телеканал HBO представил промо к третьей серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:05
Футбол
Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»
Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Единоборства
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Общество
Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
На Украине состоялась первая отставка главы региона после выборов
По данным Центризбиркома Украины, Львовская область - единственная на Украине, где победил действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено в 04:55
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Обновлено в 03:53
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Обновлено в 04:43
Происшествия
У эксперта в Москве похитили картину Левитана
Обновлено в 05:06
Политика
Россия и Сербия хотят отменить роуминг между странами
«Стороны пришли к договоренности осуществлять обмен материалами и информацией по ПНД (правила недискриминационного доступа) к телекоммуникационным и почтовым услугам, наработкам по универсальным услугам связи, а также приступить к совместной работе по отмене роуминга между РФ и Республикой Сербия»,— рассказали в ФАС.
Обновлено в 03:48
Политика
Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину
Обновлено в 02:21
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Происшествия
В серии терактов на Шри-Ланке участвовали семь террористов-смертников
В понедельник, 22 апреля, стало известно, что в серии терактов на Шри-Ланке в минувшее воскресенье участвовали не менее семи террористов-смертников.
Обновлено в 03:08
Политика
Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Игры
Разработчик Cyberpunk 2077: сейчас игра сильно отличается от показанного в прошлом году
Обновлено в 03:42
Политика
Жириновский: украинцы потребуют отставки Зеленского через полгода
Украинский народ потребует отставки одержавшего победу на выборах президента Владимира Зеленского уже через полгода.
Обновлено в 04:57
Гаджеты
Как меняется популярность 2G, 3G и 4G на фоне внедрения 5G
Авторы использовали относительную популярность телефонов с поддержкой 2G, 3G и 4G, чтобы оценить степень внедрения и использования.
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Хоккей
«Динамо»: Крикунов останется главным тренером
Обновлено в 04:43
Происшествия
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей владельца ASOS
Самый богатый человек Дании Холч Повлсен сообщил о том, что в результате террористических актов на Шри-Ланке, которые произошли в воскресенье, 21 апреля, погибли трое из четверых его детей.
Обновлено в 04:20
Общество
Депутат из ЯНАО объяснил миллионные доходы несовершеннолетних детей
Депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Эдуард Яунгад задекларировал за 2018 год доход двоих детей в сумме 2,77 миллиона рублей, пояснив РИА Новости, что эти средства поступили на их счета после продажи квартиры, доли в которой принадлежали несовершеннолетним.
Обновлено в 02:50
Политика
Порошенко победил лишь в одной области Украины
Национальный экзит-полл сообщил, что на выборах побеждает Зеленский с результатом 72,7% голосов, у Порошенко — 26,3%. Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:47