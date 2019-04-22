Футбол

Курбан Бердыев: «„Рубину“ не хватило концентрации. Обидное поражение»Спорт БИЗНЕС Online вчера в 11:33

Урал — Рубин
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Андрей Егорычев
1′
4′
Дмитрий Полоз
11′
Хорен Байрамян
19′
Данил Степанов
Петрюс Бумаль
Эрик Бикфалви
53′
Павел Погребняк
Роман Емельянов
66′
66′
Евгений Башкиров
Павел Могилевец
72′
Вячеслав Подберезкин
Роман Акбашев
79′
Дмитрий Полоз
Александр Бухаров
81′
Александр Бухаров
Эрик Бикфалви
85′
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
85′
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после поражения от «Урала» (1:2) в 24-м туре чемпионата России поделился мнением об игре.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бердыев: «„Рубин“ потерпел обидное поражение от „Урала“. Не хватило концентрации»

Sport24.ruвчера в 11:41

Курбан Бердыев: «„Рубину“ не хватило концентрации. Обидное поражение»

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 11:33

«Допустили необязательный фол и потерю концентрации». Бердыев - о поражении от «Урала»

Спорт-Экспрессвчера в 12:21

Курбан Бердыев: «В матче с „Уралом“ не хватило концентрации»

Sportbox.RUвчера в 11:57

Курбан Бердыев: «В матче с „Уралом“ не хватило концентрации»

Матч ТВвчера в 11:57

Бердыев о матче с «Уралом»: «Играли неплохо, фрагментами даже смотрелись хорошо»

Sports.ruвчера в 12:07

Курбан Бердыев: «Урал» занимает место в турнирной таблице не по составу

Советский спортвчера в 03:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Армия и оружие

Сирийские суточные проплыли мимо моряков

Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

В Волгограде задержали мужчину, сломавшего фонари у Мамаева кургана

Полицейские задержали мужчину, который разбил фонари и сломал молодые деревья в парке у подножия Мамаева кургана в Волгограде, сообщили журналистам в ГУ МВД по Волгоградской области.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Политика

Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосов

Обновлено в 03:23
Теннис

Хачанов опустился на 13-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 22 апреля россиянин Карен Хачанов опустился на 13-ю строчку.
Обновлено в 00:55
Общество

В Саратове учителей обещают не принуждать к первомайской демонстрации

Администрация Саратова прокомментировала опубликованную на одном из сайтов информацию о принудительном участии учителей в первомайской демонстрации и шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 00:19
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Экономика

Интернет вещей подключат к проверкам

«МегаФон» разработал концепцию платформы для контрольных органов «МегаФон» разработал концепцию развития платформы промышленного интернета вещей для контрольно-надзорных органов, создание которой оценивается в 420 млн руб.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

В Кузбассе опровергли данные о женщине, впавшей в кому из-за суши

Медики Кузбасса не подтверждают информацию, распространенную кузбасскими СМИ, о жительнице города Белово, которая якобы впала в кому после употребления суши.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

«Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда о том, что домашний арест является в настоящее время необходимой и единственно возможной мерой для обеспечения надлежащего и своевременного рассмотрения уголовного дела», — говорится в опубликованном Мосгорсудом постановлении.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Российские военные нашли танк по карте боевиков в Сирии

Военная полиция России обнаружила в сирийской Думе танк и тайное укрытие с боеприпасами.
Обновлено в 03:13
Общество

В Гидрометцентре предупредили россиян о весенних заморозках

Начало рабочей недели принесет в Волгоградскую, Ростовскую области, Калмыкию и республики Северного Кавказа заморозки в ночные часы до –5 градусов.
Обновлено в 00:01
Гаджеты

Составлен рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

В Туле на дне рождения военнослужащий подорвался на гранате

В ночь на воскресенье, 21 апреля, четверо мужчин отмечали день рождения хозяина дома.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде

Обновлено в 01:50
Общество

Роструд назвал желаемый размер зарплат жителей РФ

Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 01:29
Экономика

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса По итогам прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина снизились на $3, до $224 за тонну (FOB, глубоководные порты), сообщил "Совэкон".
Обновлено вчера в 17:53
Единоборства

Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда

Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Политика

Зеленского пригласили посетить Крым

В Государственном совете Республики Крым пригласили побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского на полуостров, чтобы тот мог лично убедиться в правильности и осознанности выбора крымчан в 2014 году.
Обновлено в 02:56
Здоровье

Более 16 тысяч москвичей бесплатно проверились на туберкулез

Всего в акции приняли участие более 23 тысяч человек, а обследовались 16 тысяч.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала архивные снимки с певицей и родителями

Наталья Фриске, сестра умершей Жаны Фриске, показала в микроблоге Instagram архивные снимки с певицей и родителями.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Футбол

Аршавин: чем Семак хуже Боаша, которому вы расстилали ковровую дорожку?

На телевидении знают, что я хочу работать и в "Зените" тоже, и обе стороны в вопросе меня учитывают интересы друг друга.
Обновлено в 02:00
Гаджеты

Повседневные ошибки, которые выведут телефон из строя

Даже хороший гаджет, приобретенный за немалую сумму, быстро выйдет из строя, если допустить эти ошибки.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана

Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

С совещания в мэрии Челябинска вывели активиста

Обновлено в 00:48
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Пострадавшими от пожаров в Забайкалье признаны 645 человек

Обновлено в 00:39
Политика

Порошенко победил лишь в одной области Украины

Национальный экзит-полл сообщил, что на выборах побеждает Зеленский с результатом 72,7% голосов, у Порошенко — 26,3%. Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное