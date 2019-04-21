Футбол
Курбан Бердыев: «„Рубину“ не хватило концентрации. Обидное поражение»Спорт БИЗНЕС Online 11:33
Андрей Егорычев
|1′
|4′
Дмитрий Полоз
|11′
Хорен Байрамян
|19′
Данил Степанов
Петрюс Бумаль
Эрик Бикфалви
|53′
Павел Погребняк
Роман Емельянов
|66′
|66′
Евгений Башкиров
Павел Могилевец
|72′
Вячеслав Подберезкин
Роман Акбашев
|79′
Дмитрий Полоз
Александр Бухаров
|81′
Александр Бухаров
Эрик Бикфалви
|85′
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
|85′
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
8
Страндбург
19
Поляков
17
Димитров
70
Жигулев
20
Панюков
10
Бикфалви
58
Эль-Кабир
92
Емельянов
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
69
Степанов
9
Акбашев
18
Могилевец
15
Коновалов
19
Байрамян
11
Бухаров
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после поражения от «Урала» (1:2) в 24-м туре чемпионата России поделился мнением об игре.
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