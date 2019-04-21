Футбол

Курбан Бердыев: «„Рубину“ не хватило концентрации. Обидное поражение»Спорт БИЗНЕС Online 11:33

Урал — Рубин
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Андрей Егорычев
1′
4′
Дмитрий Полоз
11′
Хорен Байрамян
19′
Данил Степанов
Петрюс Бумаль
Эрик Бикфалви
53′
Павел Погребняк
Роман Емельянов
66′
66′
Евгений Башкиров
Павел Могилевец
72′
Вячеслав Подберезкин
Роман Акбашев
79′
Дмитрий Полоз
Александр Бухаров
81′
Александр Бухаров
Эрик Бикфалви
85′
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
85′
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после поражения от «Урала» (1:2) в 24-м туре чемпионата России поделился мнением об игре.
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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