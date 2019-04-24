Курбан Бердыев: «Мне нравится „Уфа“, у нее амбициозный тренер»Матч ТВ 11:58

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против «Уфы».

Курбан Бердыев: «Мне нравится „Уфа“, у нее амбициозный тренер»

Общество Впервые вынесено наказание за оскорбление власти в России Чудовский районный суд Новгородской области наказал оскорбившего власть жителя города Малая Вишера. Об этом сообщает на сайте суда.

Политика Посольство США сочло абсурдным указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР Американское посольство на Украине осудило указ российского президента Владимира Путина об упрощении предоставления гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Шоу-бизнес Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.

Политика МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.

Хоккей Артемий Панарин: «Тампу» мы разделали, теперь «Бостон» Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин выложил на своей странице в Instagram видео, посвященное предстоящей серии второго раунда Кубка Стэнли против «Бостона».

Происшествия В «Матросской тишине» трое заключенных отравились наркотиками Трое заключённых в столичном следственном изоляторе "Матросская тишина" отравились психотропным веществом, один из них скончался, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

Кино «Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Бритни Спирс записала видеообращение, чтобы успокоить поклонников Отчитываюсь перед теми, кто за меня волновался, – начала Бритни Спирс свое первое обращение к поклонникам после того, как вышла из реабилитационного центра.

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

Происшествия В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей В свою очередь, в московской полиции сообщили, что в 19:50 пятеро неизвестных, угрожая топором и травматическим оружием, несколько раз выстрелили по машине марки "Хендай", забрали сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле "Вольво".

Футбол Ростов — Локомотив 1:2 Футбольный клуб «Ростов» в матче 25 тура Российской Премьер-лиги на «Ростов-Арене» проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 1:2. Начало матча осталось за москвичами.

Здоровье Минздрав заявил о двукратном снижении потребления алкоголя в России Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.

Шоу-бизнес Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.

Хоккей Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).

Авто «Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Росстандарта.

Происшествия Сгоревший в Чёрном море танкер отбуксировали из российских вод Два судна со сжиженным газом — Candy и Maestro — загорелись 21 января в нейтральных водах Чёрного моря.

Футбол ФИФА пожизненно дисквалифицировала 7 футболистов за договорные матчи Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение отстранить семерых игроков за участие в договорных матчах.

Политика Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.

Общество В российских школах появятся новые должности Министерство просвещения России опубликовало проект постановления о введении двух новых должностей в школах — «старший учитель» и «ведущий учитель».

Футбол Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона Восстановление экс-футболиста «Ювентуса» займет три месяца. Ожидается, что он приступит к тренировкам в начале следующего сезона.