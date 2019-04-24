Футбол
Курбан Бердыев: «Мне нравится „Уфа“, у нее амбициозный тренер»Матч ТВ 11:58
Павел Могилевец
|4′
|21′
Каталин Карп
Александр Бухаров
Артур Сагитов
|33′
Егор Сорокин
|35′
|45′+2′
Данил Круговой
|67′
Ондрей Ванек
Оливье Тилль
Павел Могилевец
Роман Акбашев
|69′
|69′
Андрес Вомбергар
Ловро Бизяк
Егор Сорокин
|72′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
|83′
Роман Акбашев
|84′
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
12
Калинин
9
Акбашев
6
Башкиров
15
Коновалов
65
Сагитов
10
Полоз
31
Беленов
17
Живоглядов
3
Аликин
4
Никитин
5
Йокич
56
Круговой
29
Тилль
19
Пауревич
8
Карп
44
Игбоун
11
Бизяк
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против «Уфы».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:34, Ашберн
Общество
Впервые вынесено наказание за оскорбление власти в России
Чудовский районный суд Новгородской области наказал оскорбившего власть жителя города Малая Вишера. Об этом сообщает на сайте суда.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Посольство США сочло абсурдным указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР
Американское посольство на Украине осудило указ российского президента Владимира Путина об упрощении предоставления гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
Обновлено в 03:58
Политика
МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления
Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено в 10:59
Хоккей
Артемий Панарин: «Тампу» мы разделали, теперь «Бостон»
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин выложил на своей странице в Instagram видео, посвященное предстоящей серии второго раунда Кубка Стэнли против «Бостона».
Обновлено в 13:04
Происшествия
В «Матросской тишине» трое заключенных отравились наркотиками
Трое заключённых в столичном следственном изоляторе "Матросская тишина" отравились психотропным веществом, один из них скончался, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
В Сирии сняли постановочный сюжет о «гибели» семьи при химатаке
Якобы корреспондентам удалось заснять, как целая семья «погибла» из-за того, что сирийская армия применила химическое оружие.
Обновлено в 16:20
Кино
«Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России
В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес
Бритни Спирс записала видеообращение, чтобы успокоить поклонников
Отчитываюсь перед теми, кто за меня волновался, – начала Бритни Спирс свое первое обращение к поклонникам после того, как вышла из реабилитационного центра.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
РФ поставит Армении первые Су-30СМ к 2020 году
Россия поставит Армении первые многофункциональные истребители Су-30СМ к началу следующего года.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей
В свою очередь, в московской полиции сообщили, что в 19:50 пятеро неизвестных, угрожая топором и травматическим оружием, несколько раз выстрелили по машине марки "Хендай", забрали сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле "Вольво".
Обновлено в 13:58
Энергетика
В Белоруссии могут приостановить транзит из России «ядовитой» нефти
В Белоруссии могут приостановить транзит "ядовитой" нефти на экспорт.
Обновлено в 16:15
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Футбол
Ростов — Локомотив 1:2
Футбольный клуб «Ростов» в матче 25 тура Российской Премьер-лиги на «Ростов-Арене» проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 1:2. Начало матча осталось за москвичами.
Обновлено в 13:53
Общество
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено в 11:16
Здоровье
Минздрав заявил о двукратном снижении потребления алкоголя в России
Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.
Обновлено в 04:54
Гаджеты
Названа причина поломок складного Samsung Galaxy Fold
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова
Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено в 15:40
Кино
Китайские пираты слили в Сеть копию «Мстителей 4»
Пиратские копии фильма "Мстители 4: Финал" начали распространяться в интернете.
Обновлено в 14:35
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Футбол
Сергей Семак — о матче с «Динамо»: «Заслуженная трудовая победа, идем дальше»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о матче 25-го тура РПЛ против московского "Динамо" (2:0).
Обновлено в 16:17
Авто
«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия
Сгоревший в Чёрном море танкер отбуксировали из российских вод
Два судна со сжиженным газом — Candy и Maestro — загорелись 21 января в нейтральных водах Чёрного моря.
Обновлено в 15:21
Футбол
ФИФА пожизненно дисквалифицировала 7 футболистов за договорные матчи
Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение отстранить семерых игроков за участие в договорных матчах.
Обновлено в 11:51
Политика
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
Обновлено в 12:51
Общество
В российских школах появятся новые должности
Министерство просвещения России опубликовало проект постановления о введении двух новых должностей в школах — «старший учитель» и «ведущий учитель».
Обновлено в 03:07
Футбол
Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона
Восстановление экс-футболиста «Ювентуса» займет три месяца. Ожидается, что он приступит к тренировкам в начале следующего сезона.
Обновлено в 12:44
Наука
Онколог: Самый частый вид рака долгое время протекает бессимптомно
Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев рассказал «Вечерней Москве» о главных признаках рака легких и диагностике этого заболевания.
Обновлено в 13:57