Футбол

Курбан Бердыев: «Мне нравится „Уфа“, у нее амбициозный тренер»Матч ТВ 11:58

Рубин — Уфа
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
Павел Могилевец
4′
21′
Каталин Карп
Александр Бухаров
Артур Сагитов
33′
Егор Сорокин
35′
45′+2′
Данил Круговой
67′
Ондрей Ванек
Оливье Тилль
Павел Могилевец
Роман Акбашев
69′
69′
Андрес Вомбергар
Ловро Бизяк
Егор Сорокин
72′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
83′
Роман Акбашев
84′
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против «Уфы».
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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