Футбол
Курбан Бердыев: «Мне нравится „Уфа“, у нее амбициозный тренер»Матч ТВ вчера в 11:58
Павел Могилевец
|4′
|21′
Каталин Карп
Александр Бухаров
Артур Сагитов
|33′
Егор Сорокин
|35′
|45′+2′
Данил Круговой
|67′
Ондрей Ванек
Оливье Тилль
Павел Могилевец
Роман Акбашев
|69′
|69′
Андрес Вомбергар
Ловро Бизяк
Егор Сорокин
|72′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
|83′
Роман Акбашев
|84′
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
12
Калинин
9
Акбашев
6
Башкиров
15
Коновалов
65
Сагитов
10
Полоз
31
Беленов
17
Живоглядов
3
Аликин
4
Никитин
5
Йокич
56
Круговой
29
Тилль
19
Пауревич
8
Карп
44
Игбоун
11
Бизяк
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против «Уфы».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Бердыев о серии «Рубина» без побед: «Паники нет. Мы понимаем в чем наши ошибки»
Sports.ruвчера в 15:02
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве составляет $74,61 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:21
Политика
Украина считает агрессией решение России по гражданству для ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что подписание президентом России Владимиром Путиным указа, который упрощает получение гражданства для жителей Донбасса, является очередным актом агрессии по отношению к Украине.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
В Магаданской области в ДТП погибли три человека
ДТП произошло в четверг, 25 апреля, между поселками Уптар и Сокол. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.
Обновлено в 02:49
Происшествия
После нападения на граждан КНР в Москве возбуждено уголовное дело
Уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой") было возбуждено после нападения неизвестных на пассажиров автомобиля Hyundai Creta на юге Москвы.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Пожар произошел на 42-м этаже строящейся высотки в Москве
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Во Владивостоке завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в формате «один на один», сообщает 25 апреля пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:24
Кино
Умер французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено вчера в 16:43
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Гаджеты
OPPO представила новинку с оригинальной фронтальной камерой
Компания OPPO презентовала миру новую линейку смартфонов – Reno.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Соратники Порошенко могут сорвать инаугурацию Зеленского
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве
Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
В России впервые наказали человека за оскорбление президента
Жителя города Малая Вишера (Новгородская область) оштрафовали за оскорбление президента России, сообщает пресс-служба Чудовского районного суда.
Обновлено 23 апреля в 21:21
Технологии
«Яндекс.Такси» представило систему контроля усталости водителя
«Яндекс.Такси» проводит тестовые испытания устройства, которое при помощи нейросети сможет выявить признаки усталости у водителей машин.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области
Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Общество
Специалисты «Росконтроля» назвали лучший кагор
Всего были проверены образцы пяти брендов: российские «Массандра», «Солнечная долина» и «Ликерный» от завода «Надежда», а также греческий «Кагор со святой горы Афон» и испанский Altra Terra.
Обновлено в 03:03
Происшествия
На красной ветке метро Москвы остановилось движение из-за инцидента
«На Сокольнической линии нет движения поездов от «Парка культуры» до «Спортивной» из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении.
Обновлено в 02:26
Политика
Ущерб от природных пожаров в Забайкалье составил 1 млрд рублей
Ущерб от природных пожаров, произошедших 19 и 20 апреля в Забайкальском крае, оценивается в 1 млрд рублей, сообщил врио губернатора Александр Осипов в четверг на совещании по ситуации с природными пожарами, которое проводит в Чите президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:38
Религия
У православных христиан — Чистый четверг
Обновлено в 02:49
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России
Как сообщает Чемпионат.ком, защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин приглашены в сборную России для участия в чемпионате мира.
Обновлено в 01:02
Экономика
Минпромторг заявил о планах ввести маркировку труб
Минпромторг предлагает для борьбы с контрафактными и фальсифицированными трубами ввести несколько мер контроля, в том числе сертификацию и маркировку, а также запретить вторичное использование подержанных труб.
Обновлено вчера в 08:30
Экономика
Замглавы ПФР Сергей Чирков: маткапитал позволяет планировать будущее
Замглавы ПФР добавил, что эта тема была заявлена в послании президента Федеральному собранию еще в 2006 году.
Обновлено в 02:00
Авто
Nissan GT-R получил антикрыло размером с ковш бульдозера
Судя по доработкам можно предположить, что спорткар получил огромный запас мощности, и подобные элементы необходимы ему, чтобы не взлететь.
Обновлено в 02:23
Здоровье
Диетолог объяснил рост числа россиян с ожирением
По данным Роспотребнадзора за восемь лет число россиян, страдающих ожирением, выросло в два раза: этим заболеванием сейчас страдает каждая четвертая женщина и каждый седьмой мужчина в стране.
Обновлено в 01:08
Политика
WSJ: «Сирийский сценарий» на Кубе и в Венесуэле грозит США унижением
В материале говорится, что Вашингтон вновь обратился к давлению на Кубу. Команда Трампа полагает, что страна оказывает поддержку Мадуро.
Обновлено вчера в 23:00
Технологии
МГТС разработает платформу для управления дронами
МГТС (94,7% компании владеет МТС) начал разработку платформы по управлению беспилотным движением (Unmanned Traffic Management — UTM).
Обновлено в 02:58
Энергетика
В Польше остановлен транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
В Петербурге один человек погиб и один пострадал при пожаре
Один человек погиб и один пострадал при пожаре в квартире в Калининском районе Петербурга, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Взрывы на Шри-Ланке устроили сыновья богатого торговца специями
Комментируя причастность сыновей бизнесмена к терактам, министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене отметил, что некоторые вовлеченные в организацию взрывов лица имели хорошее образование, происходили из состоятельных семей и не испытывали никаких проблем с финансами.
Обновлено вчера в 20:40
Кино
Новые «Мстители» бьют рекорды по сборам в России
Обновлено в 02:25
Происшествия
В ДТП на улице 8 Марта погиб один человек
По предварительной информации, в результате аварии погибла женщина-пассажир Chevrolet. Еще три человека госпитализированы.
Обновлено в 01:34