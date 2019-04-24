Курбан Бердыев: «Мне нравится „Уфа“, у нее амбициозный тренер»Матч ТВ вчера в 11:58

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против «Уфы».

Курбан Бердыев: «Мне нравится „Уфа“, у нее амбициозный тренер»

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