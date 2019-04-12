Курбан Бердыев: «„Крылья“ заслужили победу»Sportbox.RU вчера в 13:57

Коллектив Миодрага Божовича прервал серию из трех поражений кряду и поднялся на 11-е место, набрав 27 очков. Команда Бердыева не может одержать победу в пятом матче подряд. Читайте также: Дебютный гол Зиньковского принес «Крыльям Советов» победу над «Рубином»

Происшествия СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.

Космос Собранный в ДВФУ марсоход примет участие в European Rover Challenge — 2019 Специалисты Центра проектной деятельности Дальневосточного федерального университета собрали марсоход, которому предстоит пройти испытания European Rover Challenge — 2019 в Польше.

Авто Медведев утвердил правила тюнинга машин Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил документ, который устанавливает правила внесения изменений в конструкцию автомобилей (тюнинга).

Происшествия В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры. Снова В конце прошлой недели «Карнавал» уже эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Политика Трамп назвал «победой патриотов» отказ МУС преследовать военных США Президент США Дональд Трамп считает "победой патриотов и верховенства права" отказ Международного уголовного суда рассматривать деяния военнослужащих США в Афганистане на предмет возможных военных преступлений.

Хоккей Гусев и Гавриков официально покинули СКА и продолжат карьеру в НХЛ Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и в ближайшее время перейдут в «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс» соответственно.

Единоборства Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".

Автоспорт Александер Элбон не примет участие в квалификации Обследование не выявило никаких повреждений, Элбон был допущен к дальнейшему участию в уик-энде, но Александер не примет участие в квалификации.

Авто Эксперты назвали главные критерии выбора автомобиля У многих сложились стереотипы: кто-то считает самыми надежными автомобили Volkswagen (потому что многие таксисты так думают), кто-то «японцев» (ну это же все аксиома!), кто-то ориентируется на цену (дорогой — значит качественный), а кто-то доверяет только своему опыту.

Футбол Краневиттер: «Из россиян для аргентинской лиги подошел бы Оздоев» Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о разнице между Сергеем Семаком и Роберто Манчини, назвал самого модного игрока команды и порассуждал о том, кто из его одноклубников мог бы заиграть в чемпионате Аргентины.

Политика Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.

Футбол «Реал» обсуждает новый контракт с adidas Текущий контракт между сторонами рассчитан до 2020 года, но клуб и производитель экипировки уже начали обсуждать новое соглашение.

Происшествия Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.

Происшествия Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб США Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны.

Спорт Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.

Политика После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба» Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Экономика Почти всем в стране владеют 3% самых богатых граждан Оценку концентрации финансовых активов у богатых россиян аналитики проводили на основе данных обследований и банковской статистики, сопоставления исследования потребительских финансов населения и макроэкономической статистики.

Наука Мыши на МКС начали бегать кругами Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.

Авто СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.