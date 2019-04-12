Футбол

Курбан Бердыев: «„Крылья“ заслужили победу»Sportbox.RU 13:57

Крылья Советов — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
28′
Данил Степанов
Александр Самедов
Сергей Корниленко
44′
Антон Зиньковский
56′
Роман Шишкин
58′
61′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Мирал Самарджич
64′
Мохаммед Рабиу
Георгий Зотов
69′
71′
Роман Акбашев
Дмитрий Полоз
Максим Канунников
73′
74′
Филип Уремович
77′
Евгений Башкиров
Владислав Пантелеев
Рамиль Шейдаев
Денис Ткачук
81′
Коллектив Миодрага Божовича прервал серию из трех поражений кряду и поднялся на 11-е место, набрав 27 очков. Команда Бердыева не может одержать победу в пятом матче подряд. Читайте также: Дебютный гол Зиньковского принес «Крыльям Советов» победу над «Рубином»
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