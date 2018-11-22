Футбол
Курбан Бердыев: «Хотелось бы видеть Полоза более подвижным на поле»
Курбан Бердыев: «Хотелось бы видеть Полоза более подвижным на поле»Матч ТВ05:53
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о подготовке к матчу 15-го тура чемпионата России против «Анжи».
Матч ТВ05:53
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Футбол
Капитаном «Спартака» интересуются «Крылья советов»
Обновлено в 11:55
Футбол
Сергей Веденеев: ЦСКА не пропустит, у «Ахмата» не такая опасная атака
Скорее всего ЦСКА не пропустит, потому что у Ахмата не такая опасная атака.
Обновлено в 11:29
Футбол
Наингголан — о тренере сборной Бельгии: «Он жалок»
Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан считает жалким тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, который сперва не включил Наингголана в заявку национальной команды на ЧМ-2018, а потом приносил свои извинения.
Обновлено в 11:33
Футбол
Златан Ибрагимович: «Я прилетел с планеты Златан»
Обновлено в 11:00
Футбол
Аленичев: подготовка «Енисея» к ближайшим матчам проходит в штатном режиме
Футболисты красноярского "Енисея" готовятся к ближайшим матчам Российской премьер-лиги (РПЛ) в штатном режиме.
Обновлено в 11:23
Футбол
Часть матчей ЧМ-2022 по футболу могут провести за пределами Катара
Некоторые матчи чемпионата мира по футболу - 2022 могут провести за пределами Катара. Об этом сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 10:51
Футбол
Джастин Клюйверт признался, что его вдохновляет Роналду
Нападающий "Ромы" Джастин Клюйверт рассказал, что его вдохновляет пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду.
Обновлено в 11:48
Футбол
Головин вернулся в общую группу «Монако»
Обновлено в 09:11
Футбол
Грасия продлит контракт с «Уотфордом» на следующей неделе
Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия продлит контракт с клубом.
Обновлено в 11:16
Футбол
«Барселона» поставила Неймару три условия
Обновлено в 10:46
Футбол
Ларссон: сборная России произвела впечатление во всём мире
Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон оценил выступление национальной команды России в нынешнем году, которая на прошедшем летом домашнем чемпионате мира смогла дойти до четвертьфинала, где лишь в серии пенальти уступила сборной Хорватии.
Обновлено в 05:31
Футбол
Вертонген вернулся в общую группу «Тоттенхэма» перед матчем с «Челси»
Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген тренируется в общей группе перед матчем 13-го тура АПЛ с «Челси».
Обновлено в 10:39
Футбол
«Спартак» летом отказался продавать Рошу в «Крузейро» за 10 млн евро
Бразильский клуб предлагал за 24-летнего хавбека 10 миллионов евро несколькими траншами, но руководство красно-белых отказалось расставаться с игроком.
Обновлено в 11:30
Футбол
Вратарь «Зенита» Лодыгин получил травму и выбыл до конца года
Обновлено в 11:05
Футбол
«Арсенал» поместил фотографию Аршавина на «стену почета»
Лондонский "Арсенал" обновил "стену почета", находящуюся рядом со стадионом "Эмирейтс" и поместил на нее новых игроков, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:20