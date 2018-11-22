Футбол

Курбан Бердыев: «Хотелось бы видеть Полоза более подвижным на поле»
Матч ТВ
05:53

Анжи — Рубин
24 ноября
в 11:00
Чемпионат России
Стадион «Анжи Арена»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о подготовке к матчу 15-го тура чемпионата России против «Анжи».
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Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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