Футбол

Курбан Бердыев: «Хотелось бы видеть Полоза более подвижным на поле»
Матч ТВ
05:53

Анжи — Рубин
24 ноября
в 11:00
Чемпионат России
Стадион «Анжи Арена»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о подготовке к матчу 15-го тура чемпионата России против «Анжи».
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