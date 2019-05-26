Футбол

Курбан Бердыев: Допускаю, что останусь в «Рубине» на следующий сезонСоветский спорт 09:47

Краснодар — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
30′
Руслан Камболов
Артур Сагитов
40′
Хорен Байрамян
45′+2′
Данил Степанов
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
56′
Юрий Газинский
57′
Виктор Классон
59′
65′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
Ари
67′
Шарль Каборе
Кристоффер Ольссон
68′
Маурисио Перейра
Даниил Уткин
76′
85′
Филип Уремович
Главный тренер Рубина Курбан Бердыев ответил на вопрос о своем будущем в казанской команде после поражения от Краснодара (0:1) в заключительном туре РПЛ. Пройдет несколько дней, посмотрим. Все решит разговор с руководством Рубина.
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Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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