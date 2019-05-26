Курбан Бердыев: Допускаю, что останусь в «Рубине» на следующий сезонСоветский спорт 09:47

Главный тренер Рубина Курбан Бердыев ответил на вопрос о своем будущем в казанской команде после поражения от Краснодара (0:1) в заключительном туре РПЛ. Пройдет несколько дней, посмотрим. Все решит разговор с руководством Рубина.

Курбан Бердыев: Допускаю, что останусь в «Рубине» на следующий сезон

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Общество Киевлян возмутили слова Зеленского о запахе шаурмы в городе «Запах цветущих лип и шаурмы возле метро», - написал политик. Однако данные слова резко раскритиковали в комментариях.

Шоу-бизнес Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.

Футбол Аленичев уходит с поста главного тренера «Енисея» Дмитрий Аленичев объявил об уходе с поста главного тренера красноярского "Енисея", передает ТАСС.

Армия и оружие За неделю погибли двое защитников ДНР С 1 января по 23 мая на территории ДНР ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили 76 человек, погибли 75 человек.

Армия и оружие Генсек НАТО заявил о возможности спасти ДРСМД Как передавало ИА REGNUM, в феврале 2019 г. глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Шоу-бизнес Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.

Хоккей Россия — Чехия 1:2 (1-й перерыв) В последний день чемпионата мира по хоккею в Братиславе сборные России и Чехии разыграют бронзовые медали, а Канада и Финляндия оспорят золото турнира.

Происшествия Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Сургуте Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Utair рейса Сургут - Худжанд готовится к вынужденной посадке в ХМАО.

Общество Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.

Общество На Москву надвигается аномальная жара Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.

Футбол Виктор Гончаренко: С ЦСКА в этом сезоне точно не было скучно Напомним, что по итогам 30-го тура ЦСКА, разгромивший на своем Крылья Советов обошел в борьбе за четвертое место в турнирной таблице Спартак, который уступил в гостях Оренбургу (0:2). Таким образом, армейце напрямую пробился в групповой раунд Лиги Европы на следующий сезон, а Спартак начнет европейский турнир с третьего отборочного раунда.

Политика Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.

Политика Коломойский призвал объявить дефолт на Украине Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.

Политика Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.

Происшествия В Саратове четыре человека пострадали в ДТП со скорой Машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье в центре Саратова, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

Происшествия Российский заключенный умер в реанимации после пыток Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.

Происшествия На Эвересте при спуске погибли два альпиниста Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

Общество В ВОЗ подтвердили, что переутомление является болезнью В новой классификации СЭВ помещен в раздел "Проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости" и описывается как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой.

Технологии Скажите ему спасибо за классную графику в компьютерных играх — Дженсен Хуанг Многие из вас играют или хотя бы раз в жизни играли в компьютерные игры благодаря человеку, который 26 лет назад основал одну из самых значительных компаний в истории игропрома — NVIDIA.