Футбол
Курбан Бердыев: Допускаю, что могу остаться в «Рубине»КП - Кубань 09:35
|30′
Руслан Камболов
Артур Сагитов
|40′
Хорен Байрамян
|45′+2′
Данил Степанов
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
|56′
Юрий Газинский
|57′
Виктор Классон
|59′
|65′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
Ари
|67′
Шарль Каборе
Кристоффер Ольссон
|68′
Маурисио Перейра
Даниил Уткин
|76′
|85′
Филип Уремович
Краснодар
Расстановка 4‑5‑1
39
Сафонов
11
Скопинцев
5
Спаич
4
Мартынович
98
Петров
47
Уткин
14
Ольссон
8
Газинский
16
Классон
7
Вандерсон
9
Ари
21
Бабурин
91
Устинов
5
Уремович
65
Сагитов
80
Сорокин
69
Степанов
8
Пантелеев
6
Башкиров
15
Коновалов
19
Байрамян
10
Полоз
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Курбан Бердыев может остаться в «Рубине» на следующий сезон. Об этом тренер заявил на послематчевой пресс-конференции в Краснодаре. Казанская команда уступила со счетом 0:1 и заняла 11 место по итогам сезона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Обновлено в 11:09
Политика
Тысячи жителей Донецка почтили память жертв первого артобстрела
Около 5 тысяч человек собрались в центре Донецка на траурный митинг по случаю пятилетия со дня первого удара артиллерии по городу, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя организаторов.
Обновлено в 11:17
Общество
Барабанщики установили мировой рекорд в Петербурге
Во время шоу барабанщиков на Дне города в Петербурге был установлен мировой рекорд.
Обновлено в 08:55
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Футбол
Маурисио Перейра попрощался с «Краснодаром»
Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра после матча 30-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) сказал прощальные слова в адрес клуба.
Обновлено в 10:57
Политика
Зеленский вспомнил о переезде в Киев и запахе шаурмы
Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня города высказался по поводу того, что, по его мнению, «делает Киев Киевом».
Обновлено в 10:29
Гаджеты
Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.
Обновлено в 03:47
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан
В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Число жертв утечки газа на грузовом судне в Китае выросло до десяти
Ранее сообщалось, что в результате утечки газа на грузовом судне погибли восемь человек.
Обновлено в 02:28
Технологии
Sony выпустит перчатки, штаны и рубашки с вибрацией для PlayStation 5
Компания Sony делает все для того, чтобы сделать игровую консоль PlayStation 5 еще более впечатляющей, причем акцент делается не только на производительной начинке.
Обновлено в 07:35
Общество
Снаряд времен войны нашли на севере Москвы
На севере Москвы при проведении земляных работ были обнаружены боеприпасы периода Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:53
Происшествия
СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО
Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Хоккей
Россия — Чехия 2:2 (Перерыв)
Сборная России открыла счёт в матче с национальной командой Чехии за третье место чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 10:10
Религия
Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем три храма в сутки.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В жилом доме в Германии произошел взрыв
Взрыв произошел минувшей ночью в жилом доме в немецком городе Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт), пострадал один человек.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
В Иране отметили боязнь США отправлять корабли в Персидский залив
ВМС США опасаются направлять свой авианосец «Авраам Линкольн» в Персидский залив, заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана капитан-лейтенант Али Фадави.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Китайские СМИ высоко оценили потенциал российского ЗРК С-500
Китайские СМИ высоко оценили мощность новейшего ЗРК РФ С-500.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
В США показали полет замаскированного под Су-57 истребителя
Пресс-служба авиабазы Неллис ВВС США опубликовала в Facebook видео, на котором запечатлен полет истребителя F-16 с «пиксельным» камуфляжем, имитирующим окраску российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 10:25
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Футбол
В стыковых матчах за выход в РПЛ сыграют «Томь» и «Нижний Новгород»
По итогам завершившегося первенства ФНЛ право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ получили «Томь» и «Нижний Новгород».
Обновлено вчера в 10:39
Технологии
В столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие быть бдительными при использовании терминалов
Объявления появились на фоне сообщений о новом способе мошенничества.
Обновлено в 07:30
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59