Футбол

Курбан Бердыев: Допускаю, что могу остаться в «Рубине»КП - Кубань 09:35

Краснодар — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
30′
Руслан Камболов
Артур Сагитов
40′
Хорен Байрамян
45′+2′
Данил Степанов
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
56′
Юрий Газинский
57′
Виктор Классон
59′
65′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
Ари
67′
Шарль Каборе
Кристоффер Ольссон
68′
Маурисио Перейра
Даниил Уткин
76′
85′
Филип Уремович
Курбан Бердыев может остаться в «Рубине» на следующий сезон. Об этом тренер заявил на послематчевой пресс-конференции в Краснодаре. Казанская команда уступила со счетом 0:1 и заняла 11 место по итогам сезона.
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