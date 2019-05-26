Курбан Бердыев: Допускаю, что могу остаться в «Рубине»КП - Кубань 09:35

Курбан Бердыев может остаться в «Рубине» на следующий сезон. Об этом тренер заявил на послематчевой пресс-конференции в Краснодаре. Казанская команда уступила со счетом 0:1 и заняла 11 место по итогам сезона.

Курбан Бердыев: Допускаю, что могу остаться в «Рубине»

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