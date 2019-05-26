Футбол

Курбан Бердыев: Допускаю, что могу остаться в «Рубине»КП - Кубань 09:35

Краснодар — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
30′
Руслан Камболов
Артур Сагитов
40′
Хорен Байрамян
45′+2′
Данил Степанов
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
56′
Юрий Газинский
57′
Виктор Классон
59′
65′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
Ари
67′
Шарль Каборе
Кристоффер Ольссон
68′
Маурисио Перейра
Даниил Уткин
76′
85′
Филип Уремович
Курбан Бердыев может остаться в «Рубине» на следующий сезон. Об этом тренер заявил на послематчевой пресс-конференции в Краснодаре. Казанская команда уступила со счетом 0:1 и заняла 11 место по итогам сезона.
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Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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