Бердыев рассказал о своем будущем в «Рубине»Нева Спорт вчера в 10:14

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал, когда станет известно о его будущем в казанском клубе. По словам Бердыева, которые приводит «Матч ТВ», через несколько дней после матча казанцев с «Краснодаром» будет принято решение о будущем.

Бердыев рассказал о своем будущем в «Рубине»

Политика Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.

Религия УГМК и РМК сделали совместное заявление по храму в Екатеринбурге В Екатеринбурге Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания ждут окончательного решения по поводу места для строительства храма Святой Екатерины.

Экономика Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов рублей Президент России Владимир Путин поддержал строительство глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области.

Гаджеты Выдвижной камерой OnePlus 7 Pro открыли бутылку Как известно, OnePlus 7 Pro уже подвергся немалому количеству издевательств с одной лишь целью: проверить, насколько смартфон прочно и качественно сделан.

Происшествия Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.

Теннис Хачанов поднялся на 11-е место рейтинга ATP Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на одну позицию в рейтинге ATP, новая версия которого была обнародована в понедельник.

Общество Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.

Политика Трибунал ООН требует от России освобождения украинских моряков МИД РФ отметил, что Россия будет отстаивать свою позицию, а у трибунала нет юрисдикции, чтобы рассматривать сложившуюся в Керченском проливе ситуацию.

Армия и оружие Стрелков объяснил отступление ополченцев из Славянска в 2014 году Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) были вынуждены покинуть Славянск и Краматорск в 2014 году из-за нехватки боеприпасов и техники, заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ».

Общество Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Транспорт На Ярославском направлении МЖД задерживаются несколько электричек Несколько пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам в понедельник утром.

Политика Китай принял ограничительные меры на импорт фенола из США Министерство коммерции КНР инициировало принятие ряда антидемпинговых таможенных пошлин на импорт фенола из пяти стран, включая США.

Политика Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple Основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что не одобряет возможных ответных мер Китая в отношении американской компании Apple и будет первым, кто выступит против её недопуска на китайский рынок.

Политика В Раде оценили последствия возможного дефолта на Украине Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Происшествия Петербургский парусник «Мир» снес микроавтобус в порту Германии Отчаливая от берега, «Мир» снес кормой микроавтобус марки Mercedes так, что у него остались глубокие вмятины.

Наука Четвероногий робот HyQReal сдвинул трехтонный пассажирский самолет Согласно представленной информации, в ходе испытаний роботу удалось отбуксировать пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti, масса которого составляет 3,3 тонны.

Авто Kia готовит новое поколение Kia Optima Новая KIA Optima, недавно замеченная на тестах в Южной Корее, со сменой поколений станет более прогрессивным и молодежным автомобилем.

Экономика Торговые сети могут обязать принимать бутылки, пишут СМИ Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия".

Происшествия Российский заключенный умер в реанимации после пыток Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.

Религия Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.