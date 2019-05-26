Футбол

Бердыев рассказал о своем будущем в «Рубине»Нева Спорт вчера в 10:14

Краснодар — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
30′
Руслан Камболов
Артур Сагитов
40′
Хорен Байрамян
45′+2′
Данил Степанов
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
56′
Юрий Газинский
57′
Виктор Классон
59′
65′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
Ари
67′
Шарль Каборе
Кристоффер Ольссон
68′
Маурисио Перейра
Даниил Уткин
76′
85′
Филип Уремович
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал, когда станет известно о его будущем в казанском клубе. По словам Бердыева, которые приводит «Матч ТВ», через несколько дней после матча казанцев с «Краснодаром» будет принято решение о будущем.
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Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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