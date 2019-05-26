Футбол
Бердыев рассказал о своем будущем в «Рубине»Нева Спорт вчера в 10:14
|30′
Руслан Камболов
Артур Сагитов
|40′
Хорен Байрамян
|45′+2′
Данил Степанов
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
|56′
Юрий Газинский
|57′
Виктор Классон
|59′
|65′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
Ари
|67′
Шарль Каборе
Кристоффер Ольссон
|68′
Маурисио Перейра
Даниил Уткин
|76′
|85′
Филип Уремович
Краснодар
Расстановка 4‑5‑1
39
Сафонов
11
Скопинцев
5
Спаич
4
Мартынович
98
Петров
47
Уткин
14
Ольссон
8
Газинский
16
Классон
7
Вандерсон
9
Ари
21
Бабурин
91
Устинов
5
Уремович
65
Сагитов
80
Сорокин
69
Степанов
8
Пантелеев
6
Башкиров
15
Коновалов
19
Байрамян
10
Полоз
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал, когда станет известно о его будущем в казанском клубе. По словам Бердыева, которые приводит «Матч ТВ», через несколько дней после матча казанцев с «Краснодаром» будет принято решение о будущем.
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