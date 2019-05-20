Курбан Бердыев: «Было предложение из сборной России»Спорт-Экспресс вчера в 14:22

Работать в сборной для каждого тренера – дело чести. (Артур Еникеев) "Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

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Политика Против Порошенко открыто дело о государственной измене Государственное бюро расследований (ГБР) Украины внесло в единый реестр досудебных расследований сведения о возможной государственной измене, совершённой экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко 21 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Происшествия На МКАД возникла многокилометровая пробка из-за горящей «Газели» Многокилометровая пробка образовалась из-за загоревшейся на МКАД "Газели". Очевидец снял на видео объятый пламенем фургон.

Экономика АКАР зафиксировала падение почти всех сегментов рекламного рынка В I квартале 2019 г. демонстрируют снижение все сегменты рекламного рынка, кроме интернета и Out Of Home (наружная реклама и реклама в помещениях), следует из материалов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Происшествия Шестун обвинил главу управления «К» ФСБ в вымогательстве Александр Шестун, экс-глава Серпуховского района, написал заявление в главное военное следственное управление СКР о вымогательстве денег руководителем экономического управления ФСБ России Иваном Ткачевым.

Кино Джордж Мартин рассказал о своем финале «Игры престолов» Пока поклонники гудят, как растревоженный рой мух, миллионами подписывая символическую петицию "за отмену" восьмого сезона сериала "Игра престолов", финал которого, по большей части, никого не устроил, Джордж Мартин продолжает ухмыляться в бороду.

Происшествия Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Политика В Раде назвали возможную дату проведения досрочных выборов Как отметил по итогам консультации у президента Украины Владимира Зеленского глава Радикальной партии Олег Ляшко, речь идёт о проведении выборов 21 июля.

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Происшествия У пьяных водителей намерены конфисковывать автомобили Пресс-служба МВД РФ обнародовала предложение ведомства о возможности конфискации автомобилей у пьяных водителей.

Общество В Екатеринбурге убрали забор раздора на месте строительства храма В сквере возле Театра драмы в Екатеринбурге убрали последнюю секцию капитального забора, огораживавшего территорию. планируемого строительства храма святой Екатерины.

Происшествия Курганский подросток подозревается в убийстве родного деда В Курганской области по подозрению в убийстве собственного деда задержан 15-летний подросток.

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Общество The Bell: В Пушкине построят резиденцию патриарха Кирилла за 2,8 млрд Новую загородную резиденцию патриарха Московского и всея Руси Кирилла построят под Петербургом в Пушкине, об этом сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.

Политика Чешский журналист объяснил страх Запада перед Россией Россия пугает страны ЕС и США традиционными ценностями, которые эти государства пытаются уничтожить.

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Общество В России упростили порядок установления инвалидности В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.

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Происшествия Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».

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Политика Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».

Гаджеты В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.

Политика Главред «Коммерсанта» подписал заявления на увольнение 11 журналистам Ранее журналист газеты Мария-Луиза Тирмастэ опубликовала сообщение в Facebook, в котором говорится, что подавшим заявление на увольнение журналистам отдела политики "Коммерсанта", "которые еще не уволены", заблокировали пропуска, они не могут попасть в редакцию.