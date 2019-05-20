Футбол

Курбан Бердыев: «Было предложение из сборной России»Спорт-Экспресс 14:22

Рубин — Анжи
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
63′
68′
Гамид Агаларов
Андрес Понсе
Дмитрий Полоз
Роман Акбашев
70′
84′
Павел Калошин
87′
Никита Чистяков
Магомед Эльмурзаев
90′+4′
Иван Иванченко
Шахбан Гайдаров
Филип Уремович
90′+5′
Работать в сборной для каждого тренера – дело чести. (Артур Еникеев) "Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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