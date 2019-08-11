Общество
Курбан-байрам собрал 240 тысяч человек в МосквеLenta.ru 07:22
В богослужениях по случаю празднования Курбан-байрама в Москве в воскресенье, 11 августа, приняли участие более 240 тысяч человек. Об этом сообщил ТАСС руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
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Около 240 тыс. мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве
Агентство Москва05:55
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