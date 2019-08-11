Общество
Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человекИзвестия 06:06
Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
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Около 240 тыс. мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве
Агентство Москва05:55
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:52, Вашингтон
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