Общество
Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человекИзвестия 06:06
Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Около 240 тыс. мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве
Агентство Москва05:55
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:23, Вашингтон
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Обновлено в 06:41
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Хоккей
Роман Ротенберг: победа в Кубке Глинки/Гретцки показывает верное развитие хоккея в России
Победа юниорской сборной России среди игроков не старше 18 лет в Кубке Глинки/Гретцки показывает верное развитие хоккея в стране.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 08:08
Футбол
Шарлия назвал Марио Фернандеса Лионелем Месси правой бровки
Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия оценил уровень одноклубника Марио Фернандеса.
Обновлено в 08:12
Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.
Обновлено в 05:09
Происшествия
При столкновениях на Храмовой горе пострадали более 60 человек
В Иерусалиме на Храмовой горе в результате столкновений представителей арабо-мусульманской общины с полицией Израиля пострадали более 60 человек.
Обновлено в 07:04
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Гаджеты
Рассекречена внешность нового флагмана LG
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Испании в террасу бара врезался автомобиль
Десять человек пострадали, когда автомобиль врезался в террасу бара в испанском городе Жирона, сообщает издание Pais.
Обновлено в 05:53
Политика
Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить рекламу незаконных акций
Роскомнадзор направил в Google требование принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Пострадавшими от паводка в Приангарье признали 45 тысяч человек
Паводок в Иркутской области привел к огромным разрушениям, из-за которых 45 тысяч человек признали пострадавшими.
Обновлено в 01:45
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие
Военный эксперт спрогнозировал исход морской войны между США и Россией
Обновлено в 06:04
Общество
Названы 11 преимуществ жизни с кошками
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
Миллиардер-педофил Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Обновлено вчера в 10:16
Футбол
«ПСЖ» не получал ни одного конкретного предложения по Неймару
Несмотря на многочисленные слухи, "ПСЖ" до сих пор не получил ни одного конкретного предложение о покупке форварда клуба Неймара.
Обновлено в 05:19
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «Мне бессмысленно ждать игроков вроде Дрогба, Терри и Чеха»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился своими ожиданиями от нового сезона.
Обновлено в 07:23
Здоровье
Волгоградцам назвали 5 причин начать следить за дыханием
Тяжелое дыхание может быть не только у астматиков – многие просто не умеют правильно дышать и даже не подозревают о том, что делают это не так.
Обновлено вчера в 13:24
Футбол
Форвард Ливерпуля сделал фото с юным фанатом, влетевшим в столб
Юный фанат Луис Купер побежал за машиной спортсмена и не заметил фонарный столб.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ
Сирийская армия освободила от боевиков стратегически важный город аль-Хубайт, что позволит ей выйти к одному из крупнейших городов провинции Идлиб Хан-Шейхуну, сообщает проправительственная газета al-Watan.
Обновлено в 02:03
Хоккей
«Ак Барс» назвал состав на игру с «Автомобилистом»
Обновлено в 02:50
Теннис
Медведев победил Хачанова в полуфинале теннисного турнира в Монреале
Поединок Медведева и Хачанова стал первым в истории, когда в полуфинале турнира Masters встретились два представителя России.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике
Под Рязанью над полигоном Дубровичи пролетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», россияне впервые смогли увидеть новейшую отечественную разработку.
Обновлено вчера в 12:42