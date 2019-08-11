Общество

Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человекИзвестия 06:06

Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
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В Москве богослужения в честь Курбан-байрама прошли на шести площадках

РИА Новости07:23

В мэрии Москвы оценили число участников Курбан-байрама в 240 тыс. человек

РБК07:23

Около 240 тыс. мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве

Агентство Москва05:55

Молитву в честь Курбан-байрама в Москве посетили более 240 тысяч человек

ТВ Центр07:26

Около 240 тыс. человек приняли участие в богослужениях по случаю Курбан-байрама в Москве

ТАСС06:04

В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие около 240 тыс мусульман

Москва 2406:29

375 тыс мусульман совершили намаз в честь Курбан‑байрама на площадках в Московском регионе

РИАМО05:49
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Футбол

Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
Обновлено в 17:01
Здоровье

В Волгограде родилась «королевская» двойня

Обновлено в 14:10
Происшествия

Чемпион Финляндии по борьбе Тасуханов погиб в ДТП в Эстонии

Финский борец, 18-летний уроженец Чечни Саид-Магомед Тасуханов скончался в субботу от травм, полученных в ДТП в Эстонии, сообщил в воскресенье финский борцовский клуб Helsingin Paini Miehet.
Обновлено в 13:55
Происшествия

В «Росатоме» рассказали о погибших под Архангельском сотрудниках

Погибшие в инциденте в Архангельской области сотрудники «Росатома» будут представлены к наградам.
Обновлено в 16:32
Теннис

Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале

Обновлено в 17:25
Армия и оружие

ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков

Обновлено в 15:02
Армия и оружие

Пентагон признал крах политики США в Сирии

Доклад Пентагона говорит о том, что США проигрывают войну на Ближнем Востоке, американский проект Большого Ближнего Востока терпит крах.
Обновлено в 12:16
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено в 16:55
Космос

Фотография Хаббла показывает, как выглядят спиральные галактики сбоку

Если смотреть со стороны, спиральные галактики могут выглядеть обманчиво линейными, как показывает новое изображение с космического телескопа Хаббла.
Обновлено в 11:34
Здоровье

В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни

В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Финансы

Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире

Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук женится на Паулине Андреевой

Стоит отметить, что в 2016 году уже появлялась информация о готовящейся свадьбе Бондарчука и Андреевой.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Пятеро детей погибли в результате пожара в США

Уточняется, что погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Происшествия

Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка

В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

В результате инцидента погибли пять человек, из них двое - дети.
Обновлено в 15:48
Футбол

«ПСЖ» разгромил «Ним» в первом туре чемпионата Франции

«ПСЖ» одержал разгромную победу над «Нимом» в матче 1-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Обновлено в 16:56
Происшествия

Ид аль-Адха в Иерусалиме: на Храмовой горе произошли столкновения

Израильская полиция сегодня, 11 августа, применила спецсредства для разгона стихийной акции протеста палестинцев в районе Храмовой горы в Иерусалиме.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Лиза Галкина показала, как занимается йогой

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза Галкина продемонстрировала свои познания в йоге.
Обновлено в 09:42
Политика

Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках

Обновлено в 11:08
Футбол

ЦСКА потерял очки в матче с «Сочи»

По итогам матча ЦСКА идет вторым в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков, а «Сочи» находится на пятнадцатой позиции, у команды 2 очка.
Обновлено в 13:57
Происшествия

32 человека стали жертвами супертайфуна «Лекима» в Китае

32 человека стали жертвами супертайфуна «Лекима» в Китае, еще 16 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 11:27
Общество

Почти 50 тысяч человек пришли на митинг в Москве

Со сцены на проспекте Сахарова прозвучали требования свободных и честных выборов.
Обновлено вчера в 11:30
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Интернет

Нейросеть научили превращать людей в персонажей аниме

Южнокорейские инженеры обучили нейросеть создавать аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.
Обновлено в 15:58
Политика

Туркменистан работает над паромным сообщением с регионами России

Туркменистан рассчитывает запустить паромное сообщение с рядом регионов Российской Федерации, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:55
Наука

Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом

Обновлено в 12:30
Политика

Украинские нацисты порезали мужчине одежду из-за российской символики

В Хмельницком украинские нацисты заметили в кафе мужчину, у которого на одежде была российская и советская символика, после того, как «герои» окружили посетителя кафе, один из нацистов срезал все шевроны с помощью ножа.
Обновлено в 15:43
Политика

Депутат Рады: города на Украине живут за счет наследия СССР

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев обнародовал на своей странице в Фейсбук поздравление с Денм строителя, в котором также заявил, что страна по большому счету существует за счет того наследия, которое ей досталось от Советского союза.
Обновлено в 17:14
Наука

На Украине изготовили водку из чернобыльской пшеницы и воды

Британские и украинские ученые изготовили партию безопасной водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.
Обновлено 08 августа в 06:37
Единоборства

Кормье рассказал, в чем секрет успеха Нурмагомедова

Обновлено в 16:49
Как работают Яндекс.Новости?
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