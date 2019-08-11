Общество
Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человекИзвестия 06:06
Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
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Около 240 тыс. мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве
Агентство Москва05:55
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:28, Вашингтон
Футбол
Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
Обновлено в 17:01
Здоровье
В Волгограде родилась «королевская» двойня
Обновлено в 14:10
Происшествия
Чемпион Финляндии по борьбе Тасуханов погиб в ДТП в Эстонии
Финский борец, 18-летний уроженец Чечни Саид-Магомед Тасуханов скончался в субботу от травм, полученных в ДТП в Эстонии, сообщил в воскресенье финский борцовский клуб Helsingin Paini Miehet.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В «Росатоме» рассказали о погибших под Архангельском сотрудниках
Погибшие в инциденте в Архангельской области сотрудники «Росатома» будут представлены к наградам.
Обновлено в 16:32
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале
Обновлено в 17:25
Армия и оружие
Пентагон признал крах политики США в Сирии
Доклад Пентагона говорит о том, что США проигрывают войну на Ближнем Востоке, американский проект Большого Ближнего Востока терпит крах.
Обновлено в 12:16
Космос
Фотография Хаббла показывает, как выглядят спиральные галактики сбоку
Если смотреть со стороны, спиральные галактики могут выглядеть обманчиво линейными, как показывает новое изображение с космического телескопа Хаббла.
Обновлено в 11:34
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Финансы
Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире
Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук женится на Паулине Андреевой
Стоит отметить, что в 2016 году уже появлялась информация о готовящейся свадьбе Бондарчука и Андреевой.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
Уточняется, что погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Происшествия
Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
В результате инцидента погибли пять человек, из них двое - дети.
Обновлено в 15:48
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Ним» в первом туре чемпионата Франции
«ПСЖ» одержал разгромную победу над «Нимом» в матче 1-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Ид аль-Адха в Иерусалиме: на Храмовой горе произошли столкновения
Израильская полиция сегодня, 11 августа, применила спецсредства для разгона стихийной акции протеста палестинцев в районе Храмовой горы в Иерусалиме.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Лиза Галкина показала, как занимается йогой
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза Галкина продемонстрировала свои познания в йоге.
Обновлено в 09:42
Политика
Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках
Обновлено в 11:08
Футбол
ЦСКА потерял очки в матче с «Сочи»
По итогам матча ЦСКА идет вторым в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков, а «Сочи» находится на пятнадцатой позиции, у команды 2 очка.
Обновлено в 13:57
Происшествия
32 человека стали жертвами супертайфуна «Лекима» в Китае
32 человека стали жертвами супертайфуна «Лекима» в Китае, еще 16 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 11:27
Общество
Почти 50 тысяч человек пришли на митинг в Москве
Со сцены на проспекте Сахарова прозвучали требования свободных и честных выборов.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Интернет
Нейросеть научили превращать людей в персонажей аниме
Южнокорейские инженеры обучили нейросеть создавать аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.
Обновлено в 15:58
Политика
Туркменистан работает над паромным сообщением с регионами России
Туркменистан рассчитывает запустить паромное сообщение с рядом регионов Российской Федерации, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:55
Наука
Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
Обновлено в 12:30
Политика
Украинские нацисты порезали мужчине одежду из-за российской символики
В Хмельницком украинские нацисты заметили в кафе мужчину, у которого на одежде была российская и советская символика, после того, как «герои» окружили посетителя кафе, один из нацистов срезал все шевроны с помощью ножа.
Обновлено в 15:43
Политика
Депутат Рады: города на Украине живут за счет наследия СССР
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев обнародовал на своей странице в Фейсбук поздравление с Денм строителя, в котором также заявил, что страна по большому счету существует за счет того наследия, которое ей досталось от Советского союза.
Обновлено в 17:14
Наука
На Украине изготовили водку из чернобыльской пшеницы и воды
Британские и украинские ученые изготовили партию безопасной водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.
Обновлено 08 августа в 06:37
Единоборства
Кормье рассказал, в чем секрет успеха Нурмагомедова
Обновлено в 16:49