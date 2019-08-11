Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек

Футбол Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.

Происшествия Чемпион Финляндии по борьбе Тасуханов погиб в ДТП в Эстонии Финский борец, 18-летний уроженец Чечни Саид-Магомед Тасуханов скончался в субботу от травм, полученных в ДТП в Эстонии, сообщил в воскресенье финский борцовский клуб Helsingin Paini Miehet.

Происшествия В «Росатоме» рассказали о погибших под Архангельском сотрудниках Погибшие в инциденте в Архангельской области сотрудники «Росатома» будут представлены к наградам.

Армия и оружие Пентагон признал крах политики США в Сирии Доклад Пентагона говорит о том, что США проигрывают войну на Ближнем Востоке, американский проект Большого Ближнего Востока терпит крах.

Космос Фотография Хаббла показывает, как выглядят спиральные галактики сбоку Если смотреть со стороны, спиральные галактики могут выглядеть обманчиво линейными, как показывает новое изображение с космического телескопа Хаббла.

Здоровье В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.

Финансы Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук женится на Паулине Андреевой Стоит отметить, что в 2016 году уже появлялась информация о готовящейся свадьбе Бондарчука и Андреевой.

Происшествия Пятеро детей погибли в результате пожара в США Уточняется, что погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.

Происшествия Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье В результате инцидента погибли пять человек, из них двое - дети.

Футбол «ПСЖ» разгромил «Ним» в первом туре чемпионата Франции «ПСЖ» одержал разгромную победу над «Нимом» в матче 1-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Происшествия Ид аль-Адха в Иерусалиме: на Храмовой горе произошли столкновения Израильская полиция сегодня, 11 августа, применила спецсредства для разгона стихийной акции протеста палестинцев в районе Храмовой горы в Иерусалиме.

Шоу-бизнес Лиза Галкина показала, как занимается йогой Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза Галкина продемонстрировала свои познания в йоге.

Футбол ЦСКА потерял очки в матче с «Сочи» По итогам матча ЦСКА идет вторым в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков, а «Сочи» находится на пятнадцатой позиции, у команды 2 очка.

Происшествия 32 человека стали жертвами супертайфуна «Лекима» в Китае 32 человека стали жертвами супертайфуна «Лекима» в Китае, еще 16 числятся пропавшими без вести.

Общество Почти 50 тысяч человек пришли на митинг в Москве Со сцены на проспекте Сахарова прозвучали требования свободных и честных выборов.

Общество Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.

Интернет Нейросеть научили превращать людей в персонажей аниме Южнокорейские инженеры обучили нейросеть создавать аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.

Политика Туркменистан работает над паромным сообщением с регионами России Туркменистан рассчитывает запустить паромное сообщение с рядом регионов Российской Федерации, сообщает ТАСС.

Политика Украинские нацисты порезали мужчине одежду из-за российской символики В Хмельницком украинские нацисты заметили в кафе мужчину, у которого на одежде была российская и советская символика, после того, как «герои» окружили посетителя кафе, один из нацистов срезал все шевроны с помощью ножа.

Политика Депутат Рады: города на Украине живут за счет наследия СССР Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев обнародовал на своей странице в Фейсбук поздравление с Денм строителя, в котором также заявил, что страна по большому счету существует за счет того наследия, которое ей досталось от Советского союза.