Общество
Курбан-байрам собрал 240 тысяч человек в МосквеLenta.ru 07:22
В богослужениях по случаю празднования Курбан-байрама в Москве в воскресенье, 11 августа, приняли участие более 240 тысяч человек. Об этом сообщил ТАСС руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Около 240 тыс. мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве
Агентство Москва05:55
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:24, Вашингтон
Политика
Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая
Обновлено в 08:08
Политика
«Медуза» нашла возможного автора телеграм-канала, опубликовавшего личные данные протестующих и журналистов
Администратором анонимного телеграм-канала «Товарищ майор», возможно, является московский пиарщик Виталий Тайсаев, выяснила «Медуза».
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
Более 100 разведчиков совершили прыжок с парашютом на воду в Псковской области
В Псковской области более 100 разведчиков бригады специального назначения Западного военного округа выполнили прыжок с парашютом на воду.
Обновлено в 09:57
Авто
В Спа и Монце двигатель Ferrari станет мощнее на 20 лошадиных сил
Топливо Petronas добавило 18 л.с. двигателю Mercedes Поскольку этот двигатель на машинах Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера входит в число разрешённых трёх моторов на сезон, штрафов на стартовой решётке в Спа Ferrari не получит.
Обновлено в 05:11
Общество
Нижнеудинские дети просят забрать их из рязанского лагеря
Как писал News.ru, первая группа детей, пострадавших от паводка в Иркутской области, приехала на отдых в оздоровительный лагерь Новосибирской области.
Обновлено в 09:44
Политика
Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления
Обновлено в 09:12
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
Обновлено в 06:35
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Экономика
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей
Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.
Обновлено в 10:19
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Политика
Трамп назвал Байдена психически нездоровым для президента
Дональд Трамп назвал своего конкурента за пост президента США «психически непригодным» для этой должности.
Обновлено в 09:20
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» в пятом туре РПЛ
В рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» одержали крупную победу над «Уралом» из Екатеринбурга.
Обновлено в 11:19
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили о разводе
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили поклонникам неприятную новость о разводе.
Обновлено в 01:55
Единоборства
Льюис: не верю, что Руис и Джошуа проведут бой в Саудовской Аравии
Бывший чемпион мира Леннокс Льюис не верит, что повторный поединок чемпиона мира Энди Руиса и бывшего обладателя четырёх поясов Энтони Джошуа состоится в Саудовской Аравии.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Правозащитники объявили вознаграждение за сведения о личности полицейского, ударившего в живот девушку вчера на акции
Руководитель группы "Агора" Павел Чиков написал в своем Твиттере, что заплатит за данные о бойце 2-го оперативного полка столичного управления МВД 100 тысяч рублей.
Обновлено в 09:30
Футбол
Манчестер Юнайтед — Челси 0:0 (1-й тайм)
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА
Американские СМИ попытались проанализировать информацию о перспективном российском бомбардировщике шестого поколения ПАК-ДА, работа над которым уже ведется.
Обновлено в 08:12
Авто
Названы 7 признаков ДТП, которые можно найти в салоне авто
Эксперты «Авто.ру» назвали ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в интерьере.
Обновлено вчера в 02:23
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей РФ
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские автомобили на рынке РФ.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Жена Гогена Солнцева заговорила о смерти
Обновлено в 09:55
Общество
Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге
Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".
Обновлено в 09:56
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
Во Флориде задержан угрожавший устроить стрельбу в магазине Walmart
Подозреваемый угрожал устроить стрельбу в супермаркете сети Walmart.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Российский священник травмировал годовалого ребенка при крещении
Российский священник игумен Фотий (Нечепоренко) травмировал годовалого ребенка во время крещения.
Обновлено в 10:59