В богослужениях по случаю празднования Курбан-байрама в Москве в воскресенье, 11 августа, приняли участие более 240 тысяч человек. Об этом сообщил ТАСС руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Курбан-байрам собрал 240 тысяч человек в Москве

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