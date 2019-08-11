Общество
Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человекИзвестия 06:06
Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
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Около 240 тыс. мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве
Агентство Москва05:55
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Футбол
ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:59
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ не должен проигрывать со счетом 0:4»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард посетовал на ошибки в матче 1-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:4). Он выразил недовольство игрой команды.
Обновлено в 14:01
Общество
Концерт начался на проспекте Сахарова в рамках согласованной акции
На проспекте Академика Сахарова стартовала согласованная акция, начался концерт, передает Агентство "Москва".
Обновлено вчера в 07:12
Политика
Члены Совфеда встретятся с послами ряда стран из-за митингов
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета собирается провести встречу с послами ряда стран, действия которых, по мнению Совфеда, можно расценить как вмешательство в выборы в России.
Обновлено в 12:58
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Барысу» в Нур-Султане
Обновлено в 09:42
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Политика
РКН потребовал от Google не рекламировать незаконные акции в YouTube
В воскресенье Роскомнадзор потребовал от Google прекратить практику рекламы несанкционированных массовых мероприятий на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 13:37
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Глава МИД Турции: США не помешают планируемой операции Анкары в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США не удастся остановить планируемую Турцией операцию против боевиков на восточном берегу Евфрата в Сирии.
Обновлено в 12:48
Футбол
Рибери отклонил предложения из России, Нидерландов и Саудовской Аравии
Согласно информации источника, в подписании 36-летнего хавбека были заинтересованы клубы из России, Нидерландов и Саудовской Аравии.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено вчера в 09:45
Политика
В МИД Украины выразили протест в связи с поездкой Путина в Крым
Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 02:57
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Финансы
Рубль нашел поддержку у мировых центробанков
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга
Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено 09 августа в 04:21
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Общее состояние 25 самых богатых семей мира агентство оценило в $1,4 трлн.
Обновлено вчера в 12:55
Авто
В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу»
Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Китае из-за тайфуна «Лекима» погибли как минимум 30 человек
Как минимум 30 человек погибли в Китае из-за тайфуна «Лекима», еще 20 пропали без вести. Об этом 11 августа сообщает CGTN.
Обновлено в 03:36
Общество
Первые дни августа в Москве стали самыми холодными за 69 лет
За первые десять дней месяца самой холодной стала ночь 5 августа. Теплее всего было днем 8 августа - воздух прогрелся почти до 26 градусов.
Обновлено в 13:16
Волейбол
Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020
Обновлено в 14:06
Гаджеты
Предустановленные приложения Android-смартфонов могут быть опасны
По мнению Мэдди Стоун, одного из экспертов группы Google, им «нужно убедить всего одну компанию включить в число предустановленных своё приложение, но не тысячи пользователей».
Обновлено в 11:03
Наука
Создан искусственный язык для определения подлинности виски
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено вчера в 06:35
Общество
Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге
Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Американское издание The National Interest оценило перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что он станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 14:16