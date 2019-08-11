Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек

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