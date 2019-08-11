Общество

Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человекИзвестия 06:06

Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
Читать в источнике
Комментировать104

Подробнее о событии

В Москве богослужения в честь Курбан-байрама прошли на шести площадках

РИА Новости07:23

375 тыс мусульман совершили намаз в честь Курбан‑байрама на площадках в Московском регионе

РИАМО05:49

Около 240 тысяч человек приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве

Вечерняя Москва06:49

В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие около 240 тыс мусульман

Москва 2406:29

Около 240 тыс. человек приняли участие в богослужениях по случаю Курбан-байрама в Москве

ТАСС06:04

Около 240 тыс. мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве

Агентство Москва05:55

В мэрии Москвы оценили число участников Курбан-байрама в 240 тыс. человек

РБК07:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:24, Вашингтон
Футбол

ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:59
Футбол

Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ не должен проигрывать со счетом 0:4»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард посетовал на ошибки в матче 1-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:4). Он выразил недовольство игрой команды.
Обновлено в 14:01
Общество

Концерт начался на проспекте Сахарова в рамках согласованной акции

На проспекте Академика Сахарова стартовала согласованная акция, начался концерт, передает Агентство "Москва".
Обновлено вчера в 07:12
Политика

Члены Совфеда встретятся с послами ряда стран из-за митингов

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета собирается провести встречу с послами ряда стран, действия которых, по мнению Совфеда, можно расценить как вмешательство в выборы в России.
Обновлено в 12:58
Общество

«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе

Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл «Барысу» в Нур-Султане

Обновлено в 09:42
Происшествия

Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Политика

РКН потребовал от Google не рекламировать незаконные акции в YouTube

В воскресенье Роскомнадзор потребовал от Google прекратить практику рекламы несанкционированных массовых мероприятий на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве

Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 13:37
Здоровье

В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни

В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Глава МИД Турции: США не помешают планируемой операции Анкары в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США не удастся остановить планируемую Турцией операцию против боевиков на восточном берегу Евфрата в Сирии.
Обновлено в 12:48
Футбол

Рибери отклонил предложения из России, Нидерландов и Саудовской Аравии

Согласно информации источника, в подписании 36-летнего хавбека были заинтересованы клубы из России, Нидерландов и Саудовской Аравии.
Обновлено в 10:34
Происшествия

В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне

Обновлено вчера в 09:45
Политика

В МИД Украины выразили протест в связи с поездкой Путина в Крым

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 02:57
Происшествия

На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию

На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Финансы

Рубль нашел поддержку у мировых центробанков

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга

Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.
Обновлено в 12:34
Происшествия

В Сарове объявлен траур по погибшим сотрудникам ядерного центра

Обновлено в 11:21
Армия и оружие

Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск

«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено 09 августа в 04:21
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Общее состояние 25 самых богатых семей мира агентство оценило в $1,4 трлн.
Обновлено вчера в 12:55
Авто

В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу»

Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.
Обновлено в 11:19
Происшествия

В Китае из-за тайфуна «Лекима» погибли как минимум 30 человек

Как минимум 30 человек погибли в Китае из-за тайфуна «Лекима», еще 20 пропали без вести. Об этом 11 августа сообщает CGTN.
Обновлено в 03:36
Общество

Первые дни августа в Москве стали самыми холодными за 69 лет

За первые десять дней месяца самой холодной стала ночь 5 августа. Теплее всего было днем 8 августа - воздух прогрелся почти до 26 градусов.
Обновлено в 13:16
Волейбол

Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020

Обновлено в 14:06
Гаджеты

Предустановленные приложения Android-смартфонов могут быть опасны

По мнению Мэдди Стоун, одного из экспертов группы Google, им «нужно убедить всего одну компанию включить в число предустановленных своё приложение, но не тысячи пользователей».
Обновлено в 11:03
Наука

Создан искусственный язык для определения подлинности виски

Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено вчера в 06:35
Общество

Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге

Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".
Обновлено в 09:56
Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Американское издание The National Interest оценило перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что он станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 14:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное