Футбол
Экс-нападающий московского "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи поддержал своего бывшего одноклубника Александра Кокорина, сообщает "Советский спорт". Выступающий за петербургский "Зенит" Кокорин находится в следственном изоляторе по обвинению в хулиганстве и побоях.
Газета.Ru03:57
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Дзагоев, Смолов, Миранчуки и другие футболисты выступили в поддержку Кокорина и Мамаева
78.ru14 декабря в 14:25
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