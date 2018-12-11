Футбол

Кураньи: ни разу не видел Кокорина агрессивным
Чемпионат
00:34

Бывший нападающий сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о нападающем «Зените» Александре Кокорине, в настоящее время пребывающем в СИЗО «Бутырка».
Чемпионат00:34

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Кураньи: ни разу не видел Кокорина агрессивным

Чемпионат00:34

Известный немецкий футболист прокомментировал ситуацию с Кокориным

Газета.Ru01:11
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Футбол

В. Игнатьев: «Локомотив» оставит на поле все силы в матче с «Шальке»

Наш первый очный матч показал, что мы ни в чём не уступаем «Шальке», поэтому «Локомотиву» по силам их обыграть.
Обновлено в 01:40
Футбол

«Ахмат» взял три очка в матче с «Арсеналом»

Обновлено в 01:47
Футбол

Азар признался, что любил «Реал» еще до Зидана

Бельгийца неоднократно сватали в «Реал», а сам футболист признался, что любил мадридский клуб еще до того, как в нем оказался Зинедин Зидан.
Обновлено в 02:16
Футбол

«Челси» запретил четырем фанатам посещать матчи за расистские выкрики

Обновлено в 01:38
Футбол

«Бавария» нашла замену Рибери и Роббену в Лиге 1

В поле зрения немецкого чемпиона попали сразу три футболиста из Лиги 1. Речь идет о Флорьяне Товене ("Марсель"), Николя Пепе ("Лилль") и Набиле Фекире ("Лион").
Обновлено в 02:08
Футбол

«Эвертон» вырвал ничью в матче с «Уотфордом»

Обновлено в 01:23
Футбол

«Барселона» отказалась от проведения матча с «Жироной» в США

Барселона выступила с официальным заявлением о проведении матча чемпионата Испании с Жироной в США.
Обновлено в 01:02
Футбол

«Краснодар» поздравил Ари с днём рождения

Обновлено в 02:33
Футбол

Ещенко и Назаров снялись в музыкальном фильме

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко снялся в десятиминутном музыкальном фильме "Верить и мечтать".
Обновлено в 02:24
Футбол

Виктор Классон: «Хочу, чтобы „Краснодар“ на мне заработал»

Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

Двух итальянских врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори

Как сообщает AFP, прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве.
Обновлено в 01:06
Футбол

«Вильярреал» уволил главного тренера

Руководство "Вильярреала" отправило в отставку Хавьера Кальеху с поста главного тренера команды.
Обновлено вчера в 15:13
Футбол

Шалимов: отсутствие Мамаева не чувствуется «Краснодаром»

Обновлено вчера в 22:55
Футбол

Бузовой предложили грузовик за помощь футбольной команде

Телеведущей и певице Ольге Бузовой предложили стать спонсором футбольного клуба «КАМАЗ» из Набережных Челнов.
Обновлено в 02:28
Футбол

Кингсли Коман: «Завершу карьеру, если снова получу травму»

Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман признался, что завершит карьеру профессионального футболиста, если получит очередную травму, сообщает TF1.
Обновлено вчера в 19:50
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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