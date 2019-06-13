Купить алкоголь и сигареты в России станет гораздо труднееГазета.Ru 05:52

Депутаты предложили закрепить ограничения в законе «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», меры направлены на то, чтобы затруднить приобретение алкоголя и сигарет. «Известия» ознакомились с проектом отзыва кабмина, подготовленным Минздравом.

с чего всё началось

Минздрав поддержал идею перевести продажу алкоголя и сигарет в специализированные магазины, куда смогут входить только совершеннолетние граждане. При этом продажу спиртосодержащей и табачной продукции в обычных магазинах предлагается запретить.

Купить алкоголь и сигареты в России станет гораздо труднее

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