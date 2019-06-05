Авто
Renault раскрыла характеристики нового кросс-купе Renault ArkanaАвтоновости дня 03:05
Купе-кроссовер Renault Arkana, созданный на новой модульной SUV-платформе, выйдет на российский рынок уже в этом году. Новинка получит «внедорожный» 205 мм клиренс, интеллектуальный полный привод и два двигателя на выбор. Старт продаж запланирован на первую половину 2019 года.
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После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
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МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских
Министерство внутренних дел России уволило за грубое нарушение дисциплины двух сотрудников полиции, попросивших политического убежища на Украине.
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В трети российских больниц зарплаты оказались ниже средних по региону
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Почему Литва отозвала посла из России
Накануне прокуратура обвинила экс-посла Литвы в РФ Римантаса Шидлаускаса в оказании содействия за денежное вознаграждение в выдаче шенгенской визы российскому гражданину Ринату Насырову, который ранее руководил Новым промышленным банком.
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Заседание суда по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за угрозы взрыва
Из-за ЧП прервано заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Трамп прокомментировал задержание Ассанжа
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о задержании в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР
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Президент Эквадора объяснил решение выдать Ассанжа
Президент Эквадора Ленин Морено написал в твиттере, что государство решило отказать основателю портала Wikileaks Джулиану Ассанжу в убежище.
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Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
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Новые Audi S6 и S7 получили дизельные агрегаты
Обновлённый дизельный седан Audi S6 набирает первую «сотню» за 5 секунд, при этом модели S6 Avant и лифтбек S7 Sportback по этому же параметру имеют результат 5,1 секунды.
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Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
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Футболисты «Баварии» подрались на тренировке
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Энергетика
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Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза»
В Москве начались съемки художественного фильма об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке под названием "Доктор Лиза".
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В Генпрокуратуру возвращено дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Решение об этом принял Мещанский суд Москвы.
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Президент Владимир Путин на совещании с правительством в четверг поручил не допускать роста тарифов на вывоз мусора для населения при реформировании системы обращения с бытовыми отходами («мусорная реформа»).
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Суд отменил решение о списании долгов Чечни за газ
В январе нынешнего года районный суд постановил отменить 9 млрд руб. долгов населения за газ, посчитав их "безнадежными к взыскиванию".
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Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
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Тимошенко посетовала, что не сдала анализы с Порошенко и Зеленским
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Галицкий в РФС возглавил комитет детско-юношеского футбола
Президент футбольного клуба «Кранодар» Сергей Галицкий, ранее вошедший в новый состав исполкома Российского футбольного союза, теперь возглавил там комитет детско-юношеского футбола.
Обновлено в 10:28