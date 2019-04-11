Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault ArkanaДрайв 15:00
Визуально шасси напоминает «тележку» нынешнего Дастера, но в реальности это компоненты новой безымянной платформы, которая станет основой в том числе и для российской версии нового Дастера. У Арканы самая длинная база в семействе — 2727 мм (2720 для переднего привода).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Футбол
«Реал» назвал сумму, за которую готов продать Бэйла
Обновлено в 14:02
Футбол
«Челси» вырвал победу в матче со «Славией»
В первом матче ¼ финала Лиги Европы лондонский «Челси» на выезде с минимальным счётом переиграл чешскую «Славию».
Обновлено в 16:59
Политика
Порошенко поговорил с Зеленским по телефону
Как отмечается, Порошенко пригласил другого кандидата в президенты страны Владимира Зеленского на дебаты прямо в этой студии.
Обновлено в 16:42
Здоровье
В Греции впервые родился ребенок от трех родителей
В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.
Обновлено в 14:42
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Политика
Госдеп назвал Турции риски из-за покупки С-400
Покупка С-400 у России лишит Турцию возможности получить американские ЗРК Patriot. Это последняя проблема Анкары, по словам Палладино.
Обновлено в 17:13
Политика
Александр Лукашенко сравнил некоторые действия России с санкциями
Белорусский лидер напомнил, что периодически РФ закрывает белорусские предприятия.
Обновлено в 05:21
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика
Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении
Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
Обновлено в 08:58
Политика
В Минюсте США заявили, что Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы
Министерство юстиции США обвиняет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с целью участия в хакерской деятельности, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Обновлено в 11:38
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Теннис
Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Лугано
Россиянка Светлана Кузнецова пробилась в 1/4 финала теннисного турнира в швейцарском Лугано, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В США в крушении одномоторного самолета обвинили собаку
Обновлено в 10:48
Кино
Вышел первый трейлер мультфильма «Тайна домашних животных 2»
Студия Illumination опубликовала первый полноценный трейлер второй части мультфильма «Тайна домашних животных».
Обновлено в 06:47
Гаджеты
Acer представила ультратонкий игровой ноутбук Nitro 7
Обновлено в 12:22
Здоровье
Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок
Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Экономика
Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России
Повышение пенсионного возраста не окажет негативного влияния на бедность населения России в целом, но бедность среди граждан предпенсионного возраста возрастет, следует из доклада «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности», подготовленного экспертами РАНХиГС (есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Космос
Гигантский НЛО над поверхностью озера озадачил канадцев
Объект, отражающийся на поверхности воды, имеет удлиненную форму и кажется, летит на небольшом расстоянии над озером.
Обновлено вчера в 16:55
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Футбол
«Валенсия» обыграла «Вильярреал», Черышев отдал голевую передачу
В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы "Вильярреал" дома уступил "Валенсии". Ответная встреча состоится 18 апреля.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
57-летняя Екатерина Андреева показала девичью фигуру
В 57 лет Екатерина выглядит едва ли на 37, да еще и хвастается в Сети своей девичьей фигурой. Сейчас телеведущая путешествует по Африке.
Обновлено в 05:00
Хоккей
Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству Татарстана.
Обновлено в 12:57
Политика
Двое российских полицейских попросили политического убежища на Украине
По данным ведомства, в среду, 10 апреля российские полицейские перешли границу в районе пропускного пункта «Гоптовка» (Харьковская область) и попросили убежища.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий
В результате пострадал один рабочий, он был госпитализирован с ожогами, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 15:28