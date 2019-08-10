Политика

Купающуюся в море в платье Савченко высмеяли в СетиГазета.Ru 13:13

На кадрах видно, как Савченко прогуливается вдоль побережья Балтийского моря, а также заходит прямо в одежде в море. Интернет-пользователи комично восприняли фотографии бывшего депутата. Некоторые комментаторы отметили, что политик не успела похудеть к лету, поэтому и решила искупаться в пальто.
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Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети

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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:09, Вашингтон
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