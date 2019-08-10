Политика
Купающуюся в море в платье Савченко высмеяли в СетиГазета.Ru 13:13
Пользователи Сети высмеяли фотографии бывшего депутата Рады Надежды Савченко с отдыха в Латвии. До этого экс-политик выложила в фейсбуке фотосессии, где она изображена в длинном зеленом платье с разрезом.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:46, Вашингтон
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Экономика
Власти пообещали сохранить финансирование СМИ в следующем году
В минувшем году СМИ получили из бюджета 82,5 млрд рублей, в этом году объём финансирования меньше — 67 млрд 800 млн рублей.
Обновлено в 13:00
Религия
В чем и кому помогает святитель Николай Чудотворец
Обновлено в 19:58
Армия и оружие
Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе
Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Массовая антиправительственная акция прошла накануне вечером в Румынии
Накануне акции с требованием отставки правительства прошли и в других румынских городах.
Обновлено в 20:03
Происшествия
Росгвардеец спас пострадавших при взрыве на автозаправке в Ингушетии
27-летний спецназовец Джабраил Мейриев спас людей, пострадавших при взрыве и пожаре на заправке в Ингушетии.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Йеменские сепаратисты заявили о захвате президентского дворца в Адене
Обновлено в 19:14
Кино
Universal отозвала рекламу нового триллера после стрельбы в США
Студия Universal Pictures отложила маркетинговую кампанию нового триллера "Охота" о том, как американцы охотятся на других американцев из спортивного интереса.
Обновлено 08 августа в 06:11
Общество
Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено в 12:45
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграли в мини-футбол в исправительной колонии
В Белгородской области состоялся матч по мини-футболу между командами клуба "Салют" и "Золотой лев" из исправительной колонии №4.
Обновлено в 13:49
Музыка
Сергей Пенкин: сейчас что ни певец, то считается звездой
Обновлено в 09:25
Футбол
«Порту» перед матчем с «Краснодаром» уступил «Жил Висенте»
«Порту» в 1-м туре чемпионата Португалии на выезде уступил «Жил Висенте». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Барселуша.
Обновлено в 16:24
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Футбол
Эден Азар: «В „Челси“ я провел незабываемое время, но в „Реале“ я на седьмом небе от счастья»
Напомним, в начале июня 28-летний Азар перешел из лондонского «Челси» в мадридский «Реал», подписав контракт с клубом до 30 июня 2024 года.
Обновлено в 15:42
Политика
Украинцы потребовали сократить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз
Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в 70 раз.
Обновлено в 07:16
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено вчера в 16:13
Общество
Минздрав назвал регионы России с наибольшим числом людей с ожирением
В Министерстве здравоохранения России сообщили, что в 2018 году больше всего людей, страдающих от ожирения, было выявлено в Курганской области, а меньше всего — в Якутии.
Обновлено в 03:59
Футбол
На стадионе АЗ обрушилась крыша
На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
Обновлено в 13:18
Гаджеты
Samsung в ноябре представит недорогой смартфон Galaxy M90
Обновлено в 12:54
Происшествия
В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек
В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.
Обновлено в 21:11
Происшествия
На юге Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов
На юге Германии в результате удара молнии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщает баварская газета Merkur.
Обновлено в 11:20
Авто
Mazda рассказала о дизельной Mazda 6
Обновлено в 08:01
Здоровье
6 вещей, которые врач не имеет права делать на приеме
В законе четко прописано, что медработники не имеют права отказать тем, кому требуется экстренная помощь.
Обновлено в 15:11
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено в 18:49