Куман считает, что ВАР делает футбол более честнымСпорт-Экспресс 03:51

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман перед матчем полуфинала Лиги наций с Англией отметил важность использования ВАР в современном футболе, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Куман считает, что ВАР делает футбол более честным

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